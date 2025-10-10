Betsy Liliana: quién es, qué hace, edad y más de la exesposa de Diomedes Díaz

El triángulo amoroso entre Dayana Jaimes, Lily Díaz y Evelio Escorcia ha sido uno de los temas más comentados del mundo del entretenimiento en Colombia en los últimos días. La viuda de Martín Elías y la hija de Diomedes Díaz y Betsy Liliana sacaron a la luz sus diferencias, todo por una supuesta infidelidad del esposo de Lily con Dayana.

¿Qué dijo Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz?

A la polémica se sumó Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, quien no dudó en defender a su hija de las declaraciones de Jaimes. “Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales, y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda, tú tienes huevo… Y por la denuncia, no, mi vida, porque estamos preparados para eso y para lo que tú quieras poner, y cuidadito te sigues metiendo con mi hija porque ella tiene quien la defienda, métete conmigo. Mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera metiéndote con el marido y vienes a hablar de versículos de la Biblia”, dice una parte del audio que se viralizó en redes sociales.

¿Quién es y a qué se dedica Betsy Liliana González?

Betsy Liliana es conocida como “La Doctora” y fruto de su relación con El Cacique de La Junta tuvo tres hijos: Lily, Luis Mariano y Moisés, quien murió en un accidente de tránsito en el 2020. Es médico cirujano de profesión y conoció a Diomedes cuando estudiaba en la Universidad Libre de Barranquilla.

Aunque su relación se acabó en el 2008, el artista vallenato le dedicó varias canciones, entre ellas “La Doctora”, “Yo vivo para quererte”, “Puro amor”, “Mujer del alma”, “La mujer mía” y “Siempre serás mi novia”.

En una pasada entrevista con El Heraldo, Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, aseguró que Betsy Liliana fue “la mujer más importante” en la vida del cantante. “Betsy ayudó mucho a Diomedes. Cuando tuvo problemas judiciales, estuvo ahí; cuando enfermó, ella lo bañaba, lo cuidaba y se preocupaba para que estuviera bien en sus presentaciones”, agregó.

Betsy acompañó a Diomedes en los momentos más difíciles de su vida, entre ellos, la muerte de Doris Adriana Niño y en todo el proceso judicial que se derivó del caso.