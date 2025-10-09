¿Quién es Evelio Escorcia? Esto dijo por pelea entre Lily Díaz y Dayana Jaimes

El pasado martes en la noche, Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz y Betsy Liliana Díaz, protagonizó un escándalo en redes sociales luego que hiciera públicos unos audios que, supuestamente, Dayana Jaimes le envió con fuertes insultos. Horas después, la viuda de Martín Elías se pronunció asegurando que ella no tenía nada que ver en la ruptura de su matrimonio con Evelio Escorcia.

¿A qué se dedica Evelio Escorcia?

En el 2019, Lily se comprometió con Evelio Escorcia y en noviembre del 2020 se casaron. De acuerdo con lo que dijo la creadora de contenido duraron juntos más de diez años y fruto de su relación tuvieron tres hijos.

“Estuve en una relación de más de diez años con el papá de mis hijos, pero mi relación se terminó ya hace un par de meses. Él es mi exesposo actualmente”, dijo en sus redes sociales.

Lo que se conoce hasta el momento es que Evelio es un exitoso empresario, muy conocido en la región caribe. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja fue muy reservada con su relación; de hecho, no habían hecho público su romance hasta cuando se comprometieron en medio del matrimonio de una amiga. Para ese entonces llevaban cinco años juntos.

¿Qué dijo Evelio Escorcia de la polémica con Lily Díaz y Dayana Jaimes?

En medio del escándalo, el empresario, quien supuestamente le fue infiel a su esposa con Dayana Jaimes, rompió el silencio. A través de sus historias de Instagram, dijo: “Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos”. Hasta el momento, no ha dicho nada más; incluso, su perfil en Instagram es privado.

Los internautas han reaccionado a las declaraciones de cada uno de los implicados: “Yo no me como el cuento de que Lily es la santa y Dayana la diabla... Tiene su guardado ojalá salga a la luz lo que es”, “pensar que hacen esos escándalos en redes para volverse influencers”, “que se defiendan con pruebas no con palabritas”, “no entiendo cómo se pelean por un hombre”, “acá no hay culpables, hay responsables, pero al parecer es difícil tomar ese papel verdad. Mientras por un lado se destila resentimiento e ira por el otro lado está el que lo recibe, pero el verdadero responsable anda como buen samaritano, y lo aplauden”.