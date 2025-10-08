Lily Díaz, hija de Diomedes, y Dayana Jaimes tuvieron tenso cruce en redes. ¿Qué pasó?

Desde hace unos meses se conoció que Lily Díaz, la hija que Diomedes Díaz tuvo con Betsy Liliana, terminó su relación con Evelio Escorcia, su esposo y padre de sus hijos. Aunque al principio se desconocían los motivos, luego se rumoró en redes sociales que, presuntamente, la ruptura estaría relacionada con una supuesta relación extramatrimonial de Evelio con Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías. Sin embargo, ninguno de los involucrados se había referido al respecto.

Así fue la pelea de Lily Díaz y Dayana Jaimes en redes sociales

En la noche de este martes 7 de octubre, Lily Díaz publicó unas historias en su cuenta de Instagram revelando unos audios, según ella, que Dayana Jaimes le envió. En ellos se escuchan algunas frases ofensivas en su contra por sus conflictos del pasado.

“Me quedé callada, actué como una dama, como la señora que era con mi exesposo. Hago este video porque hoy Dayana me escribió de un número desconocido, gracias a Dios alcancé a grabar pantalla, porque realmente no quiero más esta situación en mi vida. Estaba muy enfadada porque una página de chismes montó un comentario que ella hizo y las personas comenzaron a recordarle los errores que ella cometió. Yo no tengo la culpa de eso, Dayana, cada quien responde por sus actos... yo lo único que pido es respeto”, dijo la hija de Diomedes.

En los audios que reveló se escucha supuestamente a Dayana diciéndole: “Deja de ser tan ridícula y tan payasa, Lily. Ubícate, porque entre tú y yo hay una gran diferencia, no te llegas a imaginar. Siempre, duélale a ti, a Kelly, y a quien se le dé la gana, que siempre seré la viuda de Martín Elías. Tú eres a la que dejaron por una moza. Yo a ti no te dañé ningún matrimonio, yo no tengo nada con ese hombre. Yo si hubiera querido le salgo preñada a Evelio hace años".

Dayana Jaimes se pronuncia tras polémica con Lily Díaz

Esta mañana, la comunicadora, quien fue la última esposa de Martín Elías, rompió el silencio y se pronunció a través de sus redes sociales. “Me cansé del hostigamiento de esta mujer que se hace llamar “señora”, pero que lleva varios meses en una relación extramatrimonial con una persona en Valledupar. Del audio, editó una gran parte donde mencioné a varios personajes que forman parte de su vida, incluso estando casada. Me gané su rabia y su odio sin haberme metido en su matrimonio, y ella lo sabe muy bien. Conoce a la persona que realmente lo hizo y fruto de esa relación nació un hijo que ambos deseaban”, se lee.

Finalmente, agregó: “Si su matrimonio se dañó, no fue por mi culpa; que deje de culparme. Yo vivo a metros de esa ciudad. Interpondré una denuncia por la publicación de mis datos personales y todas las amenazas que he recibido, incluso de tu propia familia, con nombre propio. Pídele a Dios que nunca haga públicas las pruebas que tengo en tu contra mientras eras felizmente casada”.

La también creadora de contenido aseguró en horas de la mañana de este miércoles, que, debido a la divulgación de su número de celular, ha recibido constantes mensajes y llamadas amenazantes, por lo que entabló una denuncia en contra de su excuñada. “Todo se lo dejo a Dios. En algún momento la verdad saldrá a la luz porque entre cielo y tierra no hay nada oculto y por mi seguridad, no lo voy a hacer”.