Billie Eilish es agredida y tirada al piso en concierto ¿qué pasó con el agresor?

Billie Eilish se encuentra en una gira de conciertos Hit Me Hard and Soft, por Estados Unidos que la llevó a Florida, mas´exactamente al Kaseya Center, de Miami. Allí en medio de su recital, el pasado jueves 9 de octubre decidió tener un acercamiento con algunos de sus fans, por lo cual bajó del escenario a saludar a los que estaban en primera fila. Este tipo de gestos es habitual entre los artistas cuando están en medio de un concierto.

Con lo que no contaba es que un fan no se conformara con solo saludarla de mano, sino que se mostrara más agresivo. Un seguidor que estaba en primera fila tomó su mano al tiempo que la atrajo hacia la valla que separaba a la artista de los asistentes. En el video que registró el omento se ve cómo la artista se golpea contra la valla, se desestabiliza y posteriormente cae al piso. Su cara de alerta y desconcierto lo dice todo.

En ese constante el personal de seguridad del Kaseya interviene y sacan a Billie, visiblemente molesta del lugar.

¿Qué pasó con el hombre que agredió a Billie Eilish?

Según han reportado algunos medios, en otro angulo del video se ve cómo alguien del equipo de seguridad de la artista arrojó a quien hizo caer a la cantante hacia atrás. Según NBC en el momento una persona debió ser atendida por los equipos de emergencia disponibles.

“La persona (que ocasionó la caída) fue expulsada del Centro Kaseya”, informó el Departamento de Policía de Miami en un comunicado que emitió el viernes. Sin embargo no hubo cargos en su contra.

Una de los asistentes que presenció el hecho dijo a NBC News lo que pudo ver desde su posición: según contó, estaba en la primera fila y antes de que la artista chocara las manos con ella, notó que un hombre, que se encontraba detrás se estiró para atraer hacia sí a la cantante con fuerza, ocasionando la viral caída.

WE LOVE THIS DIVApic.twitter.com/l7tROcrKOf — Billie Eilish Spotify (@BillieSpotify_) October 10, 2025

Eilish, de 23 años, se presentará este sábado 11 y domingo 12 de octubre en el mismo estado, pero se desconoce si a raíz de lo ocurrido preferirirá no hacer acercamientos con su público y mantenerse en todo momento en tarima.

