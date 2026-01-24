Blessd habló por primera vez sobre Samantha, con quien fue vinculado por canción de Pirlo

En noviembre de 2025, el nombre de Blessd quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que Pirlo 420, quien fuera su amigo cercano, lanzara una tiradera en su contra titulada ‘El Ficticio’. La canción se difundió rápidamente y se volvió tendencia tanto en redes sociales como en plataformas digitales y medios especializados en entretenimiento.

Como suele ocurrir en las tiraderas, las acusaciones y señalamientos personales fueron uno de los ejes centrales del tema. En uno de los fragmentos más comentados, Pirlo hace referencia a una mujer trans llamada Samantha, insinuando que ‘El Bendito’ habría sostenido una relación con ella. Aunque en la letra no se menciona un apellido ni se identifica de manera directa a una persona específica, el señalamiento fue suficiente para detonar múltiples rumores.

A partir de la viralización de esta canción, en redes sociales comenzaron a circular distintas versiones que apuntaban a que la mujer mencionada sería Samantha Correa, una conocida creadora de contenido de Medellín.

¿Qué dijo Blessd sobre Samantha Correa?

Dos meses después de que estallara la polémica por ‘El Ficticio’, el reguetonero paisa se pronunció públicamente por primera vez sobre la mujer con la que fue vinculado sentimentalmente.

Blessd abordó el tema durante una transmisión en vivo junto a los streamers Westcol y JuanFer, espacio en el que negó de manera tajante cualquier tipo de cercanía o relación con Samantha Correa.

Según explicó, no solo no existió ningún vínculo entre ambos, sino que ni siquiera la conocía antes de que surgiera la controversia desatada por la canción de Pirlo. De acuerdo con su versión, jamás han tenido contacto personal ni se han visto en persona.

“No, eso es algo como que salió de la tiradera. Pero al final como que no pasó nada, ni tuvo que ver. Yo ni conozco a la pelada. Nunca nos hemos visto. Yo no la conozco para nada”, afirmó el cantante durante la transmisión.

Para cerrar su pronunciamiento, Blessd sostuvo que la mención de Samantha en la canción obedeció a una coincidencia y no a un hecho real. Según dijo, el nombre habría sido utilizado por Pirlo únicamente como un recurso lírico para ajustar una rima, sin aludir a una persona específica. En ese sentido, señaló que fueron los propios usuarios en redes sociales quienes se encargaron de buscar y señalar a alguien que encajara con el perfil mencionado en la letra.

“Yo creo que ese m*ric@ estaba buscando una palabra que le rimara con eso y le salió ese nombre y ya. Eso se fue viral”, concluyó Blessd, quien en días recientes anunció que se convertirá en padre por primera vez.

