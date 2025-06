¿Por qué Blessd y Feid pelearon? El Bendito confesó: “la mala para él”

El mundo del reguetón en Colombia ha generado mucha controversia, no solo por la música, sino también por las tensiones entre algunos de los artistas más destacados. En esta oportunidad, los protagonistas son Blessd, conocido como El Bendito, y Feid, también llamado Ferxxo. Una reciente entrevista ha reavivado rumores sobre un viejo conflicto entre estos dos artistas, dejando a los fans con más preguntas que respuestas.

Blessd y Feid. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Blessd y Feid?

En una charla con Juanpis González, personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, Blessd dejó sorprendidos a muchos con una declaración clara y sin tapujos sobre su amistad con el novio de Karol G.

En la entrevista, Juanpis lo cuestionó sobre unos mensajes que puso en redes sociales. Uno de ellos dice: “Oe, díganle a ese parcero que llame a los productores de él y que se deje de creer Crudo, porfa, que eso suena muy regular”, se lee en su cuenta de X.

Al respecto, El Bendito confesó: “hemos tenido nuestros inconvenientes, hemos tenido problemas y la gente que me quiere cortar la energía, pues yo me le voy de frente… Y además él se copió del flow de mi rapero favorito”, dijo.

También agregó: “el parcero se le copió todo el flow a Crudo y todo el mundo lo sabe en Medellín y yo lo destapé una vez y ahora quiere rapear como él y la mala para ese mar%&$”.

Después de la entrevista, una vez más Blessd volvió a publicar un mensaje en sus redes sociales, revelando que, incluso, en la final de la Copa América del 2024 que se llevó a cabo en Miami, tuvieron un fuerte altercado en el camerino durante el partido de Colombia Vs Argentina: “y Feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al dj de él también y ya fin del tema”.

Y feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al dj de el también y ya fin del tema . 🫱🏻‍🫲🏼 — 有福的特立尼达💙 (@BlessdOficial) June 6, 2025

Finalmente, el intérprete de Mírame agregó: “yo no voy a hablar porque él no está para defenderse, pero él sabe que la mala. No hay energía con el man y usted puede ser muy grande, pero si usted me tira la mala, pues yo también se la voy a tirar si yo tengo motivos para hacerlo".

La tensión entre los dos artistas aumentó cuando Ferxxo lanzó 11 p.m., una canción que, según algunos fanáticos, tiene indirectas para Blessd, quien, luego de eso, eliminó de YouTube el video Si sabe Ferxxo, su colaboración con Feid, desatando una ola de comentarios en redes sociales. Por ahora, la pareja de La Bichota no se ha referido al respecto.