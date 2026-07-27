Blessd se retira de las redes sociales. ¿Cuál es la razón?

Hace algo más de un mes, más exactamente el pasado 11 de junio, el antioqueño se convirtió en padre por primera vez. Esta experiencia sin duda le ha cambiado su vida.

“Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día de mi vida”, anunció en sus redes sociales el también denominado ‘EL Bendito’ cuando confirmó la llegada del bebé a través de sus redes sociales con imágenes de él sosteniendo el pequeño Caleb, fruto de su relación con la generadora de contenido Manuela QM.

Ahora trasciende que el intérprete de se alejaría de las redes sociales, por un tiempo “Este es el último video de mis redes sociales, cuando regrese será con el previo de mi próxima canción”, escribió el intérprete de ‘Mírame’, ‘Medallo’ y ‘El bendito’ entre otras en una de sus historias temporales de su cuenta de Instagram.

Aunque no detalló las razones, para los cibernautas pueden deberse justamente a la llegada de su primogénito y a la necesidad de priorizar los asuntos familiares al tiempo que cumple con sus compromisos musicales. “Quiero agradecer primeramente a Dios esta nueva etapa de mi vida me siento completamente enamorado de mi príncipe”, escribió en uno de sus post donde aparece cargando el bebé.

La gira de Blessd y su música continúan

No obstante, la lejanía que tendrá de sus redes no le impediría al artista continuar con su gira de conciertos, que comenzará el próximo 31 de julio según él mismo había anticipado. Cuando dio a conocer el calendario de shows que dará tanto dentro como fuera del país escribió: “Me voy de las redes un tiempo los amo”.

En su última publicación en su Instagram, ocurrida el 21 de julio, el paisa de 26 años, cuyo nombre de pila es Steven mesa Londoño, compartió material de su tema ‘Milloneta’ junto a Jere Lein.

Hay que mencionar que La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al artista sobre presunto secuestro extorsivo, en un caso que data de 2022, y pese a que la parte denunciante solicitó prisión preventiva, se resolvió que el artista enfrentará su proceso penal en libertad.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento