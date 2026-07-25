Deseo: sinopsis, reparto y final de la película más vista en Netflix, con Ludwika Paleta

Los amores prohibidos, los planes clandestinos que salen a la luz y en general, los thrillers de tipo sensual siguen siendo platos fuertes en el mercado audiovisual.

Un relato que incluye estos elementos, realizado en México, ha llamado la atención de los usuarios que ya la han llevado a liderar las listas de los más visto.

Lanzada el pasado 17 de julio, ‘Deseo’ es estelarizada por Ludwika Paleta y Óscar Casas.

Un amorío clandestino que se complica

La historia comienza mostrando una familia aparentemente perfecta donde Lucero, una exitosa abogada esposa de Fernando y madre de dos hijos se siente atraída por Matías.

El joven es el entrenador de natación del club al que pertenecen y que administran. La pareja termina viviendo un romance clandestino que involucra a los demás integrantes de la familia. La abogada y el deportista procuran citas en bares.

Aparece en escena Malena, la esposa del fiscal cuyo divorcio Lucero lleva como abogada, quien descubre la infidelidad y la extorsiona para quedarse con todo en el juicio. Lucero, quien no involucra sentimientos con Matías, decide romper con su amante. Él en realidad si se enamoró.

Sale a flote una revelación inesperada cuando Matías cuenta que Fernando, el marido de Lucero, le pagó para seducirla y así recibir material íntimo logrado en los encuentros de la pareja, alimentando de esta manera una fantasía personal.

Viviana, la hija de Lucero, pronto se siente atraída por su entrenador, lo cual complica aún más el panorama, pues de la relación prohibida se pasa a un triángulo que involucra celos. Para Matías esta relación es su perfecta venganza.

El final y el reparto de ‘Deseo’

En el comienzo del desenlace Lucero ahoga a Matías para proteger a su familia. La muerte se clasifica como sobredosis accidental que deriva en el episodio. Esto gracias a que Lucero debe acceder al chantaje del fiscal encargado que descifra todo lo que en realidad ocurrió en el prestigioso club. De esta manera, Fernando y su mujer vuelven a su aparente normalidad.

La película, que dura 98 minutos, cuenta con la dirección de por Teresa Simone, , Ludwika Paleta interpreta a Lucero y Óscar Casas le da vida a Matías. José María Yazpik personifica al marido de Lucero. Pilar Pascual actúa como Viviana.

Sobre sí esta historia está inspirada en algún hecho real, se sabe que corresponde a la ficción.

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