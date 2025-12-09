Boda de Taylor Swift: la cantante pagó millonaria suma y firmará capitulaciones

La 14 veces ganadora del Grammy prepara la boda de ensueño, para el 13 de junio del próximo año y por ello no quiere dejar nada al azar. Taylor Swift y su prometido el jugador de la NFL Travis Kelce tienen planeado contraer matrimonio en Ocean House, un lujoso resort en Rhode Island a dos horas de Boston. Para la boda, según rumores, estarían Selena Gómez y Gigi Hadid como damas de honor.

Este fin de semana, trascendió que la cantautora de 35 años habría pagado una fuerte suma de dinero a otra pareja, que tenía reservado el lugar en esa misma fecha. Recordemos que Taylor es muy creyente de la numerología y el 13 es su dígito de la suerte. El mes de la boda también habría sido elegido meticulosamente, pues la artista cumple el 13 de diciembre y el 13 de junio ella lo ve como su medio cumpleaños.

Ocean House, es uno de los hoteles más prestigiosos de Nuevo Inglaterra. La propiedad ofrece habitaciones desde los 700 dólares y la más costosa asciende a 10.000 dólares por noche. El edificio construido originalmente en 1868 ofrece a sus huéspedes servicios de catas de vinos, paseos en yate, clases de cocina, yoga, entre otras comodidades.

Taylor Swift y su prometido Travis Kelce firmarán capitulaciones

AL tiempo con los preparativos también se ha filtrado que habría acuerdo prenupcial entre el deportista y la intérprete. Los novios habían decidido optar por la medida para proteger sus bienes y fortunas. Se estima que Taylor posee una fortuna cercana a los 1.600 millones de dólares considerablemente superior a los 90 millones que tiene Travis. La firma de capitulaciones protegería el patrimonio de los dos en caso de alguna ruptura, así mismo evitaría pleitos legales millonarios.

Además del acuerdo sobre el dinero, el jugador ha aclarado dos puntos más, el primero es que la familia es primero, y considera que en caso de que sean papás, él estaría dispuesto a dejar su vida como deportista para dedicarse enteramente a la crianza. Además de esto ha dicho sobre apoyar a Taylor con sus giras y conciertos. Y como último el jugador de fútbol americano ha hecho énfasis en que no tiene ni tendrá intenciones de quedarse con los beneficios de la música de Taylor, refiriéndose a sus derechos y regalías.

