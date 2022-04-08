Brooklyn, hijo de David y Victoria Beckham, cortó con sus padres: “No quiero reconciliarme”

Brooklyn Beckham rompió el silencio sobre su relación con sus padres, el ex jugador de fútbol David y la ex cantante y diseñadora Victoria Beckham y confirmó que el distanciamiento de ellos es definitivo.

A través de un mensaje público, el hijo mayor del matrimonio expuso los motivos que lo llevaron a romper relaciones, habló de conflictos que, según él, se arrastran desde hace años y dejó claro que no busca ni quiere una reconciliación.

En un largo mensaje en sus historias de Instagram, el hijo de los Beckham detalló cómo su salud mental se vio afectada tras su decisión de cortar lazos con su familia, que también incluye a sus hermanos Romeo Beckham, de 23 años, Cruz Beckham, de 20, y Harper Beckham, de 14.

“Crecí con una ansiedad abrumadora”, explicó sobre la constante presión que demandaba su familia a quien le importa bastante lo que publica en las redes sociales.

“Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”.

Brooklyn Beckham acusa a sus padres de rechazar a su esposa Nicola Peltz

Además de alegar que sus padres “han controlado la narrativa en la prensa sobre nuestra familia” durante toda su vida, el joven también les acusó de interferir en su relación con su esposa Nicola Peltz Beckham “desde antes de mi boda, y no ha parado”.

“La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era de sangre’ ni ‘familia’”, recordó Brooklyn. “Desde el momento en que comencé a defenderme ante mi familia, he recibido innumerables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya”, agregó.

“Mi familia ha faltado al respeto a mi esposa constantemente”, continuó, “sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo”, dijo el chef al tiempo que reveló que sus padres han rechazado una y otra vez a Nicola.

“Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, aseguró Brooklyn. que detalló que antes de la boda su mamá canceló el vestido de novia de Nicola y ella se vio obligada a buscar uno rápidamente. Así mismo mencionó que la renovación de votos nupciales que hicieron recientemente fue para crear mejores recuerdos de ese día.

Victoria y David Beckham conforman una de las parejas más admiradas. Su hijo mayor los señala de querer arruinar su matrimonio

“No quiero reconciliarme con mi familia”, escribió en Instagram. “No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.

“Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación”, escribió. “Solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, dijo.

“Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras”.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me van a controlar. Yo me represento a mí mismo por primera vez en mi vida. En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia. Los posts simulados para las redes sociales, los acontecimientos familiares y las relaciones falsas han sido los adornos de la vida en la que nací”, concluye.

El mayor de los Beckham lleva casi tres años distanciado de su familia y siendo objeto de numerosos desencuentros en los medios de comunicación.

