Busy Philipps, de ‘Dawson’s Creek’, operada de un tumor cerebral: “Agradezco que estoy viva”

La actriz de 47 años, que se hiciera popular en la serie juvenil ‘Dawson’s Creek’ reveló este jueves que ha vivido los seis meses más desafiantes de su vida en este último año.

En una exclusiva a la revista People destalló que en febrero pasado, un día después de la muerte por cáncer de James Van Der Beek, su compañero de escena y amigo en la popular serie juvenil, se sometió a un escaneo completo que no parecía necesario, debido a que los análisis de rutina salían aparentemente bien.

Sin embargo, y pese a que el mencionado examen se canceló en su primera fecha, ella insistió y se lo hizo. “Quizá sea lo mejor que puedas hacer por tu amigo esta mañana: ve y hazte el escáner”, le dijo su ex esposo y padre de sus dos hijas.

Así fue como fue diagnosticada con un oligodendroglioma de grado 2, un tumor cerebral maligno poco frecuente y de crecimiento lento, que era necesario extirpar.

La actriz también destacada por su rol en la comedia ‘Y dónde están las rubias’, detalló que fueron momentos de incertidumbre los que vivió al recibir la noticia y no saber exactamente qué sucedería después.

“Mientras hablaba con el doctor, le escribí a mi ex esposo: ‘OMG, tengo un tumor cerebral’. Él me respondió: ‘¿De qué hablas?’”.

Una infección derivó en una nueva cirugía

El mes siguiente la actriz entró en el quirófano y durante cinco horas le fue practicada una cirugía para retirar la masa maligna de su cabeza, que estaba ubicada en el lóbulo frontal derecho y tenía un tamaño de 2,6 centímetros.

Posteriormente, ya recuperada de ese procedimiento y mientras estaba de regreso al trabajo, su dermatóloga notó señales de infección en la cicatriz. Los exámenes revelaron presencia de estafilococo. La situación derivó en una nueva intervención.

“La segunda cirugía me descolocó. Sentí que volvía a empezar de cero y me sentí muy alterada”, dijo la actriz.

Ahora restablecida en su salud, menciona que lo suyo fue tratado a tiempo debido a que no alcanzó a tener síntomas. “Su detección temprana fue decisiva. Si hubiera esperado a tener convulsiones, el tumor podría haber duplicado o triplicado su tamaño y la cirugía habría sido mucho más compleja”.

Sus hijas, Birdie y Cricket y la actriz Michelle William fueron fundamentales en este periodo difícil y hoy reflexiona sobre la importancia de no ignorar las alertas. “Michelle me dijo: ‘Llevas dos años diciendo que sientes que tu cerebro está roto’. Y tenía razón, lo he dicho durante los últimos años”, dijo la actriz que no necesitara tratamiento de quimioterapia ni radioterapia.

Sin embargo debe hacerse exámenes regulares y sigue bajo observación médica.

“Agradezco que estoy viva(…) “Nos dicen muchas veces que no hay nada de qué preocuparse, cuando en realidad uno sabe que sí”, mencionó y complementó. “No le deberíamos temer a tener información. Eso solo empodera”.

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