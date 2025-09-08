⁠Camilo rompió en llanto en pleno concierto: “Estoy pasando por un momento difícil”

Camilo Echeverry se ha caracterizado por su energía arrolladora en los conciertos. Generalmente, el artista de 31 años dialoga con sus fanáticos en medio de las canciones; incluso, les cuenta algunos detalles de su vida personal y profesional.

¿Qué le pasó a Camilo?

Este fin de semana, el esposo de Evaluna fue tendencia en redes sociales sociales, luego de viralizarse un video durante un concierto en su gira por España. El cantante contó que recibió una inesperada noticia que entristeció su corazón: “Justo como un par de horas de salir, me llamaron mis papás a decirme que mi perrita Malvina, de hace 20 años a mi lado, hoy se fue al cielo“, comenzó diciendo.

Enseguida explicó que, aunque intentó ser fuerte, no podía dejar de pensar en la partida de su mascota: “Claro, yo justo estaba antes de salir a tocar y pensaba: ‘Bueno, ¿cómo hago para que no se me note que estoy pasando por un momento difícil?’. Malvina fue parte de mi vida durante dos décadas... Estoy tratando de ser fuerte, pero no es fácil”, aseguró.

Mientras el cantante expresaba su dolor, los fanáticos que disfrutaban el concierto se quedaron en silencio. Al final, aplaudieron con fuerza como señal de apoyo en ese momento. “¿Cómo hago para que no se note lo que estoy sintiendo?”, agregó el cantante, quien se secó las lágrimas para continuar con su presentación.

@markoentodo En pleno show en Albacete, @Camilo no pudo contener las lágrimas tras recibir la dolorosa noticia del fallecimiento de su perrita Malvina 🐾, quien lo acompañó durante 20 años. Conmovido, el artista dedicó la noche a su fiel compañera de vida, tocando el corazón de toda la tribu. 🙏 Fuerza, Cami, estamos contigo. ❤️ ♬ sonido original - Markoentodo

En redes sociales, el esposo de Evaluna Montaner ha recibido mensajes de los internautas, quienes, a la distancia, abrazan su dolor: “Es una de las cosas más dolorosa”, “se vale llorar mil veces y más por un ser peludito que lo acompaño tantos años. Los hombres de verdad lloran”, “solo los que hemos tenido mascota y más tantos años sabemos cómo se siente”, “los humanos que son humanos de verdad”, “qué ser humano tan bello”, “eso jamás se podrá disimular”, “todos los que seguimos su carrera desde Factor X conocimos su perrita”, “es uno de los momentos más dolorosos”.

En varias oportunidades, el cantante compartió imágenes disfrutando de la compañía de la perrita. Este fin de semana hizo un post contando un resumen de cómo ha sido su gira por Europa. Allí mencionó la muerte de Malvina: “Viajar en bus por España con mi familia y mis amigos. Conciertos preciosos con mis personas favoritas. Escuchar audiolibros. Anunciar que vamos a tocar en el central park para sumar nuestro granito de arena para cuidar el amazonas. Ver a Dave Chapelle. Comer cosas raras viendo mares fríos. Aprendiendo a cortar pelo. Despedirme de Malvina, mi perrita por 16 años. Vida happening. Auch. ‘Nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida’“.