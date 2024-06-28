Camilo y Evaluna revelaron cómo se reparten los gastos en la casa y generaron críticas

Camilo y Evaluna conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Los cantantes se han destacado, además de su música, por la forma en la que llevan su relación. Ambos han mencionado en varias ocasiones que disfrutan hacer casi todo juntos: viajes, estar en casa, trabajar, hacer conciertos, etc. Esta dinámica ha sido el resultado de una elección que, según ellos, ha fortalecido su relación. Actualmente, tienen dos hijas: Índigo y Amaranto.

Muchos de sus seguidores, a quienes ellos llaman “La tribu”, elogian su relación; sin embargo, también suelen recibir críticas: “Son muy cansones”, “son muy intensos”, “a veces se pasan”. No obstante, ambos han optado por no prestarle atención a esos comentarios, sino más bien, se han dedicado a fortalecer su amor.

¿Qué dijeron Camilo y Evaluna sobre sus finanzas?

“¿Podrían decir cómo manejan las finanzas en pareja?”, les preguntó un usuario en sus redes sociales.

Los artistas no tuvieron problema en responder: “A mucha gente no le va a gustar esto”, dijo la hija de Ricardo Montaner. Enseguida agregó: “Camilo y Evaluna son una sola persona”. En ese momento, el intérprete de Vida de rico la interrumpió para aclarar: “financieramente, en la vida real ella es ella y yo soy yo”.

Desde que se casaron, Evaluna y Camilo decidieron no seguir el enfoque tradicional de dividir los gastos. En lugar de llevar cuentas separadas, han optado por manejar sus ingresos como un verdadero equipo. Para ellos, todo lo que entra a su hogar es de la familia, no de una sola persona. Al respecto, Evaluna dijo: “Nos casamos y somos uno. Eso quiere decir que tenemos una sola cuenta de banco donde va todo”.

Aunque son conscientes que su decisión no es compartida por muchas personas, resaltan que esa dinámica se basa en la confianza absoluta y en una comunicación constante. “Ey, ¿será que esto es polémico?”, dijo Camilo. “Es muy polémico, pero no estamos ofendiendo a nadie”, señaló la intérprete de La Gloria de Dios.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Finalmente, agregaron: “Es que somos una sola empresa nosotros, un solo equipo, un solo combo. A la hora de disfrutar las cosas, nos damos regalos y es de la misma tarjeta. Alguien puede decir, ¿o sea que Evaluna no puede comprar nada sin que Camilo sepa que lo compró?”.

En redes sociales, sus seguidores dejaron sus comentarios: “una sola empresa, un solo equipo, un solo combo”, “eso es una relación donde existe el verdadero amor y lealtad”, “eso es lo correcto, el matrimonio es un solo patrimonio”, “eso está perfecto”, “no me parece”, “la plata es de cada uno, no debería ser así”, “no me gustan como llevan su relación”.