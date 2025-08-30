Matt Damon estuvo a punto de morir. Jimmy Kimmel le salvó la vida ¿Cómo?

Matt Damon no solo es uno de los actores preferidos de Hollywood por su indiscutible talento, sino también por su simpatía. Se sabe que es un hombre desenfadado y sencillo que ha procurado llevar una vida tranquila y hogareña. Hace poco, por ejemplo, se reportó que entró a un famosos restaurante de Barcelona, España, y compartió con sus empleados.

Ahora ha trascendido que está en medio de sus vacaciones por Europa, junto su esposa Luciana Barroso. Con 54 años ha sorprendido con una figura muy atlética que al parecer, ha conseguido con la ayuda de un entrenador para la nueva película de Christopher Nolan.

Damon con tres hijas, además es escritor y productor de cine. Algunos de sus proyectos los sigue desarrollando con Ben Affleck, su mejor amigo. Ambos comenzaron en Hollywood muy jóvenes y se conocen desde niños.

Fue sobre Damon que el famosos presentador de entretenimiento y entrevistador Jimmy Kimmel contó una anécdota que había estado guardada hasta el momento y que por poco cobra la vida del actor.

Jimmy reveló que el actor fue a su casa a cenar, ya que son amigos, así en pantalla se trabaje de manera divertida el asunto de que tienen una “enemistad”, en realidad esta no existe.

Kimmel contó que ese día Damon estaba con gran apetito al llegar a su casa y comío muy rápido. La cena incluía costillas de cerdo y en medio de su gran ‘comelona’, Damon se atragantó con un pedazo de la carne.

Lo que siguió lo describió Jimmy como una de las experiencias más aterradoras que ha experimentado.

“Matt Damon estaba en mi casa una noche para cenar. Yo preparé costillas de cerdo. Llegó tarde, tenía mucha hambre y comenzó a comer muy rápido”. Fue más de una hora en la cual el presentador y los demás comensales temieron lo peor.

“Dije: ‘Tenemos que llevarlo al hospital’, porque si muere en mi casa, me voy a la cárcel por el resto de mi vida. Nunca podré explicar esto de otra forma que no sea como un asesinato”, dijo bromeando y luego contó que buscaron cómo evitar que en realidad, el actor pudiera morir por ahogamiento

El truco milenario con el que le salvaron la vida a Matt Damon

“Intentamos la maniobra de Heimlich muchas veces. Pero (el trozo de costilla) estaba demasiado abajo”, detalló.

Luego, Kimmel buscó una solución en internet. “Hicimos muchas búsquedas en YouTube y finalmente llegamos a la conclusión de que comer pequeños trozos de pan era la forma de hacer que esa costilla bajara al estómago… y el pan lo salvó“, contó refiriéndose a un truco milenario y conocido como es el de la ingesta de pan para que lo atorado resbale.

Aquí más noticias que son tendencia