Sergio Ramos lanzó ‘Cibeles’, su nueva canción que se volvió tendencia ¿qué dice?

Sergio Ramos es actualmente jugador del Monterrey, en México, sin embargo sus seguidores no olvidan su historia de 16 años en el emblemático Real Madrid, donde fue capitán.

Tal vez por eso mismo, su primera canción, a la que llamó Cibeles, se escucha como un mensaje y una referencia clara a esa época de su vida. El jugador estrenó el mencionado tema este 31 de agosto y rápidamente se convirtió en asunto de conversación en las redes sociales. Como suele ocurrir, las posturas y comentarios al respecto son de todo tipo.

Cibeles de Sergio Ramos ¿un mensaje para el Real Madrid?

Hay que mencionar que no es la primera vez que el deportista andaluz explora su faceta musical, anteriormente había hecho colaboraciones con Los Yakis, Demarco Flamenco y Carín León. No obstante, este lanzamiento si es el inicio de su carrera como solista profesional.

Según lo que han reportado los medios aztecas y páginas españolas, la letra de Cibeles corresponde a un homenaje a su época en el Real Madrid, de hecho el video incluye instantes importantes que él vivió cuando se enfundó con dicho uniforme.

Cibeles, producida por el antioqueño Ovy On The Drums, comenta entre otros aspectos que la salida del equipo no fue voluntaria, deja ver que habría un deseo de regresar y en general para algunos es una indirecta, bastante directa, al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Letra de Cibeles, de Sergio Ramos

Hay cosas que no te di, que todavía me duele

Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele

¡Oh-woah, oh-oh!

Tú me pediste que vuele

¡Uh-oh!

Tú me pediste…

Yo mataba por ti, te amé y te defendí

Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele

De gala me vestí, sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar

Te puse corona, tú me pusiste alas

No sabía que eran solo para que me alejaras

Y te miro ahora, sigues igual de bella

Que nadie es imprescindible la vida te enseña

Un partido dura 90′, y te di 90 y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda

Prefiero morir de pie que vivir arrodillao

Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañao

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar

