Carla Giraldo, de La Casa de los famosos, le responde a los haters de su noviazgo

Si algo tiene claro Carla Giraldo es que se expresa libremente. En sus entrevistas, así como ha dicho que no le molesta que le pregunten sobre ningún tema en particular, también que respeta la opinión de los demás, pero suele expresar la suya.

Carla, quien se separó en el 2024 de Mauricio Fonnegra y ahora vive una nueva oportunidad en el amor, desde hace unos meses, con el fotógrafo y modelo Roberto Asís, ha compartido en sus recientes publicaciones de redes sociales algunos de los momentos que ha experimentado con él en sus viajes. Recientemente estuvieron en Marruecos, destino que ella ya había conocido, ya que allí se grabó la telenovela El Clon, que realizó RTI en Colombia para Telemundo.

Las reacciones a la publicación donde Carla se ve feliz disfrutando de este sitio fueron diversas: así como algunos la felicitaron por este tiempo, entre ellos colegas como Karen Martínez y Roberto Manrique que reaccionaron con emojis y la animaron es seguir siendo feliz, también hubo comentarios que se mostraron en desacuerdo con ello, incluso quienes la vieron muy delgada u otros que no ven con buenos ojos su relación romántica.

Así responde Carla Giraldo en sus redes

Carla decidió que callar no era el camino y no solo contestó algunos de los comentarios, con ironía y humor, por ejemplo cuando un cibernauta le expresa ¿a usted qué le importa?, la actriz respondió: “nada solo me gusta pelear con gente como usted desocupada”.

En su más reciente post fue aún más directa y manejando su humor negro, no solo compartió más imágenes con su novio, sino que las acompañó de un texto muy contundente: “Otro álbum para mis haters” escribió y luego puso un rostro de corazones.

A esta publicación que le dieron likes celebridades como Claudia Bahamón, Katherine Porto, Adria Marina, Erika Vélez y Catalina Robayo.

Su pareja, Roberto Asís respondió con corazones, mientras que Diana Ángel , una de sus grandes amigas, le contestó: “A los haters no hay que dedicarles ni un segundo son seres de los cuales uno jamás podrá ser ni amigo ni nada, aquí solo amor para ti”, puntualizó.

En el carrusel de imágenes, Carla mostró que la pasó muy bien con Asís y además de disfrutar de momentos de sol junto a la piscina, también hubo tiempo para compras, paseos por los sitios turísticos y cenas románticas.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento