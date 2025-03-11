Carla Giraldo habla por primera vez de su novio y cuenta si viven juntos

Carla Giraldo ha mostrado en sus redes sociales que está viviendo un noviazgo con el modelo Roberto Asís. La pareja que fue captada a finales del año pasado muy romántica en el concierto de Manuel Medrano, en el Movistar Arena de Bogotá, también ha compartido imágenes de viajes que ha realizado, siendo el más comentado el que hizo a Marruecos, junto a otras celebridades como la ex Miss Colombia Catalina Robayo.

Ahora ha sido la misma Carla, quien se ha pronunciado revelando detalles de su romance. Fue al programa ‘Lo sé todo’ que la antioqueña habló. En la charla que sostuvo con el programa de variedades de Canal Uno, Giraldo comenzó refiriéndose a lo apuesto que es el dueño de su corazón.

“Como no elogiarlo si es guapísimo, yo se lo digo todos los días, es divino… él es coquetísimo, si yo fuera así de divina coquetearía todo el día“, dijo la presentadora.

“Siempre juntos”, dijo Carla Giraldo sobre su novio Roberto Asís

Para ella, ha sido valioso que los dos se dieran la oportunidad de arrancar y conocerse de cero. “Nos hemos acoplado felices, vivimos la vida juntos, de la mano. Cada uno en su lugar, pero siempre juntos“.

La conductora de ‘La Casa de los famosos’ se refirió a que la relación lleva ya un buen tiempo, algo así como un año, y que hay una convivencia, aunque los dos procuran respetar sus espacios. Él en el suyo y ella con sus hijos, producto de su anterior relación con Mauricio Fonnegra.

“No es fácil en esta época coincidir con un personaje genuino y amoroso que no sepa quién eres”, mencionó sobre la naturalidad que se dio su relación con Asís, a quien vio por primera vez en un evento.

Se refirió a cuando se conocieron y de alguna forma, los dos tomaron la iniciativa y el primer beso no ocurrió en el encuentro posterior, sino que más bien pasaron varias citas para que esto sucediera. Aunque admitió que ella quedó “tragada” desde el principio. “(El beso) fue mucho después, nos dimos un beso y quedé flechadísima… me enamoré de ese hombre, es divino”.

Carla también mencionó que no hay planes de matrimonio o anillo, pues los dos están de acuerdo en que prefieren dejar que todo fluya disfrutando del día a día. De esta manera, simplemente disfrutan de salir juntos, viajar o ir a un buen restaurante. “Ha sido maravilloso”.

Giraldo se ha caracterizado por ser muy abierta refiriéndose a su vida, pero también es directa con los comentarios que recibe en las redes sociales, que vale la pena anotar no siempre son positivos. Carla incluso responde a sus haters, en la mayoría de ocasiones en tono de humor.

