Carlos Vargas, de ‘La Red’, revela qué le pidió su madre cuando supo que era gay

Carlos Vargas, el presentador de ‘La Red’ ha logrado construir una carrera en el entretenimiento colombiano en su rol de conductor. El vallecaucano que inicialmente estuvo en el desaparecido magazín ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’, posteriormente, fue convocado por el programa de variedades de Caracol, donde hace parte de su grupo de presentadores.

Adicionalmente, ha sido anfitrión de segmentos en programas como ‘Día a Día’ y copresentó ‘La Pista’ con Carolina Gómez. En radio ha estado en “Vibra Bogotá”, “El Cocuyo” y “La Escalera”. Recientemente estuvo como invitado en ‘Los 40’

El periodista egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano concedió una entrevista en el pódcast ‘Sin reservas’, de José Fernando Patiño, donde se refirió a su carrera, su familia y la forma cómo visibilizó sus preferencias sexuales, entre otros aspectos.

Uno de los clips de este material, que rápidamente ha rotado en las redes sociales es donde Vargas cuenta cómo reaccionó su padre cuando supo que era homosexual y qué le pidió su madre.

Así reaccionó el padre de Carlos Vargas cuando supo que era homosexual

“Yo arrodillado en la habitación, en mi cama, pidiéndole a Dios por la ventana que por favor me perdonara por ser así como yo era, que no entendía lo que era, que era como volteado o mariposo que era como le decían y uno escuchaba eso culturalmente (…) y yo le prometía a Él(a Dios) que si mis papás no me rechazaban, no tenía novio o pareja para que no avergonzaran de mí... Cuando le dije a mi papá que soy gay, me dijo: ‘te vas de las casa, si vas a ser así’. (Yo dije) ¿Cómo me vuelvo heterosexual, dónde está el curso?

Llego a la casa y mi mamá está con los ojos hinchados de chillar y mi mamá llega y me da un beso, está ese abrazo que uno no sabe si abrazar o no abrazar porque esta dentro de la vergüenza y uno estaba criado para aguantar(...) (me dijo) Mijo, lo único que le pido es que aquí no llegue con faldas o por los menos todavía no porque me cuesta trabajo“, contó el presentador sobre aquel episodio.

En su característico humor mencionó que en el colegio hubo bullying “por lo afeminado, por lo gay, uno a veces camina y no sabe que camina así”, también recordó que sus compañeros le decía “usted no camina, usted desfila…”

