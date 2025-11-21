Logo Revista Vea
Fátima Bosch: Miss Universo llegó a México de incógnito y es descubierta ¿Qué dijo?

La polémica ganadora de Miss Universo llegó a su país y en lugar de hacerlo con su cetro y corona, quiso pasar desapercibida con ropa informal, gafas y gorra. No lo logró y fue cuestionada. Así reaccionó.

Por Redacción Vea
11 de diciembre de 2025
Fátima Bosch: Miss Universo llegó a México de incógnito y es descubierta ¿qué dijo?
Fotografía por: Miss Universo

La modelo mexicana Fátima Bosch llegó este miércoles al aeropuerto de México. La ganadora de la versión 74 del concurso de belleza Miss Universo, que en esta oportunidad se celebró en medio de la controversia en Tailandia, quiso pasar desapercibida en el aeropuerto Internacional de la capital mexicana, pero los periodistas advirtieron su presencia y rápidamente la abordaron.

Hace solo unos días, la nacida en Tabasco se vio involucrada en una nueva polémica, cuando abandonó una entrevista en el programa Pica y extiende, de la cadena Telemundo, al marcharse tras sentirse incómoda con las preguntas que le hicieron, relacionadas con las irregularidades que este año se convirtieron en noticias alrededor de la corona. La soberana reclamó que no le reconocían su trabajo y empoderamiento y en cambio, era cuestionada.

Recordemos que el jurado de Miss Universo, el músico franco-libanés Omar Harfouch renunció antes de la coronación y acusó a Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, de planearlo todo el para que la mexicana fuera coronada. Posteriormente, trascendió que el alto ejecutivo y el padre de la nueva reina tenían nexos laborales e intereses. Así mismo, la Fiscalía Mexicana confirmó investigaciones contra Rocha Cantú, por delitos relacionados con tráfico de combustible y armas.

Las preguntas sobre estos temas habrían ocasionado que Bosch se marchara inesperadamente de set de Telemundo en Miami, durante un corte comerciales y luego, cancelara toda su agenda con la cadena.

Fátima Bosch huyó de la prensa al llegar a México

Volviendo a su llegada a México, la modelo fue captada por varios periodistas, pese a que llevaba chaqueta de sudadera amplia con capota, gafas oscuras y gorra. Bosch huyó de los reporteros y una mujer que la acompañaba se mostró visiblemente molesta al ser abordada. “Yo no tengo por qué dar ninguna declaración, ¿me dejan en paz?”, dijo la acompañante. Luego una persona de seguridad quiso alejar a la prensa, pero finalmente los reporteros lograron entablar una corta charla con la polémica reina.

Le preguntaron si esa era su bienvenida, y ella mencionó que no. “No es mi bienvenida, se supone que veníamos a un evento, de incógnito”, dijo asegurando que le alegraba verlos. Seguidamente el reportero le indaga por cómo se siente después del triunfo: “Muy orgullosa y con mucha responsabilidad ya trabajando, contenta”, puntualizó. Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre la polémica y sobre los argumentos que dicen que le compraron la corona el asunto cambió: “No tengo nada que decir del tema, que tengas bonito día”, dijo mientras caminaba apresurada.

De momento, se desconoce cuál será la agenda de Fátima en su país

