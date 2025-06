Carlos Villagrán, ‘Kiko’, sobre la serie de Chespirito: “se van a decir mentiras”

La vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, llegó a la pantalla con la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, una producción original de Max que busca rendir homenaje al creador de personajes entrañables como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, Doctor Chapatín, entre otros.

La serie ofrece una mirada profunda a la vida personal y profesional de Gómez Bolaños. A través de episodios que combinan drama, humor y nostalgia, el público podrá conocer no solo los momentos más emblemáticos de su carrera, sino también los retos personales y las relaciones complejas que marcaron su vida.

'Chespirito: sin querer queriendo', la nueva serie de HBO Max que muestra la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, una de las figuras más importantes de la televisión latinoamericana. Fotografía por: HBO Max

¿Qué opina Carlos Villagrán de la serie de ‘Chespirito’?

Tras el estreno, fanáticos y algunos actores de El Chavo del 8 han dado su opinión sobre la serie en general y la personificación del elenco. Carlos Villagrán, quien le dio vida a ‘Quico’, (escrito así antes del pleito legal con Roberto Gómez Bolaños por los derechos),tuvo un breve encuentro con la prensa, donde reveló que, aunque no ha visto la producción, espera que tenga un buen resultado y acogida por parte del público:

“Deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Tiene que haber series, como hubo la de Luis Miguel, y les deseo lo mejor”, afirmó. Luego, agregó: “Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse. Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”.

Sin embargo, tiene reservas sobre cómo será representado por el actor Juan Lecada, quien le da vida a Marcos Barrangán. “Mi trabajo ahí está, mi trabajo lo hice como Quico. No tengo que darle consejo a nadie, al contrario, hay que respetarlo y que él haga la parte que tiene que hacer”.

¿Carlos Villagrán demandará a la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’?

Sobre la opción de emprender acciones legales, dijo: “no me gusta a mí eso. Prefiero ser feliz que andar en la oficina. Confío mucho en la gente. Se van a dar cuenta si dicen alguna mentira, pero no voy a reclamar ni decir nada”.

Finalmente, hizo referencia a su relación con sus excompañeros de El Chavo del 8, asegurando que, con el paso del tiempo, han perdido contacto: “no hay mucha relación, ya no me junto con esa chusma... No, perdón. No hay relación ni para bien ni para mal; a veces yo estoy en Houston, La Chilindrina en Brasil, Ñoño en Guatemala. Yo sé lo que hice en mi vida”.