Carlos Vives fue homenajeado en los Premios Tenerife por su trayectoria

El artista samario fue honrado con el galardón a la Trayectoria, un reconocimiento por más de treinta años de carrera musical y su valioso aporte a la difusión de los sonidos colombianos en el ámbito internacional.

Por Redacción Vea
13 de marzo de 2026
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA), 12/03/2026.- El cantante colombiano Carlos Vives (d) y su pareja Claudia Elena Vásquez posa en la alfombra verde previa a la gala de entrega de los Premios Dial, que celebran su 30 edición en Tenerife. EFE/Alberto Valdés
Fotografía por: Alberto Valdés

Este jueves 12 de marzo, durante la 30ª edición de los Premios Dial Tenerife, que se celebró en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, en España, Carlos Vives recibió este reconocimiento especial. Durante la gala, que reconoce a los artistas y grupos más destacados de la música en español, el cantante subió al escenario para ofrecer una presentación en vivo, donde interpretó “Te Dedico”, el primer sencillo de su próximo álbum, “El Último Disco”. Su actuación fue uno de los momentos más aclamados de la noche y dio un abrebocas de lo que será su nuevo proyecto musical.

El samario llegó al evento junto a su esposa, la exreina y presentadora Claudia Elena Vásquez, y recibió el reconocimiento frente a un público que incluía a importantes figuras de la música hispanoamericana. “Felicitaciones”, “qué capo”, “qué orgullo”, “excelente”, “un gran representante de Colombia”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en las redes.

¿Quién es Carlos Vives?

Carlos Vives, quien nació en Santa Marta, comenzó su carrera artística en la televisión colombiana antes de convertirse en uno de los músicos más influyentes de América Latina. Su gran salto a la fama ocurrió en la década de 1990 con el álbum Clásicos de la Provincia, un trabajo que transformó el vallenato al mezclarlo con toques de pop y rock. Desde entonces, el cantante ha creado una discografía que incluye éxitos como La Gota Fría, Fruta Fresca, Volví a Nacer y La Bicicleta, esta última en colaboración con Shakira y ganadora de un Latin Grammy.

Con más de treinta años de carrera, el artista se ha convertido en uno de los más grandes embajadores de la música colombiana a nivel mundial. Su propuesta artística ha llevado ritmos tradicionales como el vallenato y la cumbia a escenarios internacionales, cosechando numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

A lo largo de su carrera, Vives ha recibido numerosos premios, incluyendo varios Grammy y Latin Grammy, lo que lo ha establecido como uno de los artistas más destacados de la música latina contemporánea. Además de su música, también ha sido aclamado por su labor en proyectos culturales y sociales que celebran la identidad y el patrimonio del Caribe colombiano.

