Carolina Cruz reveló la verdad detrás de su separación con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, volvió a referirse a un tema que, aunque pertenece a su vida personal, sigue despertando interés entre sus seguidores: la separación con el actor Lincoln Palomeque, con quien sostuvo una relación por más de una década y tuvo dos hijos.

En una reciente entrevista en el pódcast Charlas divinas, la conductora de Día a Día abrió su corazón y habló con sinceridad sobre las razones que llevaron al fin de su historia de amor. Allí, reconoció que, aunque la decisión de terminar no fue fácil, hoy considera que fue lo más adecuado para ambos y, sobre todo, para sus hijos.

¿Qué dijo Carolina Cruz de la separación con Lincoln Palomeque?

Durante la conversación, la vallecaucana de 46 años explicó que en toda relación existen momentos en los que los errores se acumulan y, si no se afrontan a tiempo, se convierten en una distancia difícil de superar. En ese contexto, mencionó que tanto ella como Palomeque cayeron en la rutina y no se dieron el espacio necesario para hablar con franqueza de lo que estaba pasando.

“Las relaciones se acaban por fallas de las dos partes. Creo que lo que nos faltó fue detenernos y tener esas conversaciones profundas”, confesó Carolina Cruz, quien admitió que la carga de sus responsabilidades familiares y laborales también influyó en la ruptura. Mientras ella estaba volcada en el cuidado de su hijo menor, Salvador, quien atravesó complicaciones de salud en sus primeros meses de vida, el actor pasaba largas temporadas fuera de casa debido a sus compromisos de trabajo.

La también empresaria fue enfática al afirmar que esas circunstancias abrieron un vacío en la relación. Con el tiempo, la pareja entendió que insistir en seguir juntos habría significado forzar una situación que ya no funcionaba. “Afortunadamente, las cosas no fluyeron porque al final hubiera terminado pasando lo mismo. No quería quedarme en algo que no nos hacía felices”, agregó.

Otro de los puntos que llamó la atención en sus declaraciones fue la importancia que otorgó al matrimonio religioso. Carolina Cruz afirmó que, de haber celebrado su unión por la iglesia, probablemente la historia con Lincoln Palomeque habría tomado otro rumbo: “De pronto, si nos hubiéramos casado por la iglesia no habría pasado. Estaríamos fortalecidos en Dios. Esa bendición tiene un poder especial”.

¿Cómo es la relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque en la actualidad?

Pese a las diferencias, la presentadora de Día a Día dejó claro que la separación no significó una ruptura conflictiva. Por el contrario, resaltó que con el actor cucuteños mantienen un vínculo basado en el respeto y la cooperación, enfocado en el bienestar de Matías y Salvador.

“Lincoln no pone problemas porque yo jamás lo haría con la de él”, aseguró Carolina Cruz, subrayando que el objetivo es garantizar estabilidad a sus pequeños.

Hoy, la estrella de Caracol Televisión vive una nueva etapa junto a su pareja, el piloto Jamil Farah, quien según ella se ha integrado de manera natural a su entorno familiar. Aun así, reconoce que su historia con Lincoln Palomeque seguirá siendo fundamental, no solo por el tiempo compartido, sino por los hijos que los mantendrán unidos de por vida.