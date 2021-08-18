Carolina Cruz reveló por qué no se casó con Lincoln Palomeque: “Hubiera sido diferente”

En marzo del 2022, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación después de más de una década juntos. La presentadora y el actor aseguraron en ese momento a través de un comunicado que su amor se había transformado a una gran amistad que cultivarían siempre por amor a sus hijos.

En varias oportunidades, la también modelo ha revelado algunos detalles de lo que ocurrió con Lincoln, aclarando que, pese a que ya no están juntos como pareja y aunque Carolina tenga novio, han procurado tener una buena relación para que Matías y Salvador, sus hijos, vean en ellos un gran ejemplo de unidad.

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque no se casaron?

Estuvieron juntos por más de 10 años, pero nunca se casaron. Recientemente, la presentadora concedió una entrevista para el pódcast A-nótelo donde reveló la razón por la que no llegaron al altar:

“Nunca me casé, siempre viví en unión libre con el papá de mis hijos once años y de esa unión muy linda y de una relación muy valiosa y muy especial nacieron mis dos hijos Matías y Salvador”, comenzó diciendo.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron hace tres años. Fotografía por: Instagram

Resaltó que, aunque siempre fue su sueño, las cosas no se dieron porque para el actor ese tema no era una prioridad. “Yo tuve durante mi vida, no voy a decir que es un defecto porque siento que eso me enseñó, una forma en la que a mí me gustaba darle gusto a todas las personas que me rodeaban y pasaba por encima de mis sueños o de lo que yo siempre quise o de lo que a mí me hacía feliz por evitar discusiones o momento difíciles o esas conversaciones incómodas que tienes que tener y no tienes. Yo sí siempre soñé casarme y tener hijos. Cuando comencé a salir con el papá de mis hijos sí quise hacerlo, pero él nunca lo quiso hacer”, afirmó.

Con el paso del tiempo, Carolina puso en segundo plano ese sueño de casarse. Sin embargo, cuando se separaron, asegura la presentadora, ambos coincidieron en que, si lo hubieran hecho, el rumbo de su historia de amor hubiera sido otro:

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Empezamos a vivir el proceso y todo fue fluyendo y todo se fue dando así y yo dejé que todo se diera así, pero sí es muy loco porque cuando nosotros nos separamos sí lo comentamos, decíamos ‘de pronto si nos hubiéramos casado las cosas hubieran sido diferentes’. Mucha gente dice ‘no, pero es que muchas personas se han casado por la iglesia y eso no te asegura que vayas a ser feliz’. Puede que no te lo asegure, pero yo siento que estando casado tienes esa protección, esa fuerza entre los tres que seguramente sí te hubiera fortalecido. Yo sí creo que ese sacramento si existe es por algo, fortalece de alguna manera la relación en pareja. Entonces si me dices hoy en día ¿Te arrepientes de no haberte casado? Claro que sí, seguramente si me hubiera casado todo hubiera sido diferente”, concluyó.

¿Cómo es la relación de Lincoln Palomeque y Carolina Cruz?

Este fin de semana, la presentadora de Día a Día y el actor se mostraron juntos y muy unidos en la celebración de la Primera Comunión de su hijo mayor. En la mencionada entrevista, Cruz se refirió a cómo es su relación con Lincoln: “Somos muy buenos amigos. Tuvimos una relación muy linda, muy tranquila, muy estable y cuando tomamos la decisión de ya no estar juntos, siempre tuvimos muy claro que la prioridad de nosotros como papás era la tranquilidad y el respeto por nuestros hijos y lo que queríamos que ellos vieran en un hogar. Somos un hogar muy lindo y muy especial, compartimos mucho los cuatro, tenemos una relación demasiado madura, tranquila, inteligente. Nunca hemos peleado delante de nuestros hijos, nunca nos hemos faltado al respeto. Los días de la familia siempre estamos los dos juntos. Las fechas especiales como Navidad compartimos juntos. Tenemos una relación demasiado bonita, pero porque los dos somos buenas personas a pesar de los errores y de lo que haya pasado y siempre tuvimos claro que queríamos educar a dos niños buenos. Si ellos ven a papás felices, van a ser niños felices”.