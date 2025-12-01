Carolina Cruz publica foto con Lincoln Palomeque y sus dos hijos por tierno pedido de Matías

Carolina Cruz además de visibilizar sus facetas como presentadora y empresaria, en las redes sociales también ha dejado ver lo orgullosa que se siente de los logros de sus hijos, la manera en que se desenvuelve como madre, así como también algunos aspectos de su fe. Cruz quien es católica practicante, compartió este fin de semana que su hijo mayor Matías, quien llegó a sus 8 años el pasado 7 de abril realizó su primera comunión.

La publicación se llevó los elogios de varios cibernautas dentro de los que se cuentan también algunas celebridades como Andrea Serna y Juan Diego Vanegas, que le dieron ‘me gusta’ o comentaron. “Felicidades y muchas bendiciones, Mati. Qué hermosos, Carito”, por ejemplo, escribió la presentadora de Desafío XXI, Andrea Serna.

Cruz compartió imágenes donde aparece con su primogénito, pero también donde aparece su ex pareja, el actor Lincoln Palomeque, dejando ver que pese a estar separados desde hace tres años, llevan una relación cordial en favor de sus dos hijos. Además de Matías la pareja tiene a Salvador, quien también apareció en algunas instantáneas.

Carolina Cruz posó feliz junto a sus hijos y a Lincoln Palomeque

“Le preguntamos a Mati que quería hacer el día de su primera comunión. Nos dijo: papás quiero algo muy sencillo, la familia, que papá me haga un asado, una torta que tenga un ángel, un Cristo y que por dentro que sea un arcoíris, flores muchas flores en la mesa y de recuerdo una velita de la virgen…. Así se hizo!! (...) Somos y seremos siempre FAMILIA. Te Amamos Mi Amor Grande!!”, escribió Carolina en su publicación detallando así que Lincoln se encargó del almuerzo de celebración con su tradicional asado, que hubo torta y contaron con toda la familia.

Palomeque respondió a la publicación de su ex con un “Te amamos muñeco hermoso”

Anteriormente, Carolina subió a su feed una imagen donde están sus hijos y algunos de los primos paternos de ellos. “Cuando tomamos la decisión de separar nuestros caminos como pareja, tuvimos la madurez y seguimos teniéndola, de entender que las decisiones de dos adultos jamás pueden afectar y dañar el camino de dos hijos que han sido y serán nuestra prioridad. Somos buenos seres humanos, con derecho a rehacer nuestras vidas y a entender que el camino sigue de una manera diferente. Seguimos formándonos como el mejor equipo para los cuatro, mientras mamá descansa y disfruta desde el merecimiento, ellos están felices con su papá y primos, lo mismo pasa cuando el papá disfruta sus días, también desde el merecimiento. Esas caritas lo dicen todo, niños felices y alejados de cualquier diferencia. Cuando viajo sin ellos tomar la decisión de hacerlo me cuesta, pero saber que están en la mejor compañía me llena de mucha paz y tranquilidad”, escribió la vallecaucana dejando claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos y por ellos hay convicción de hacer equipo con el padre de los mismos, Lincoln.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento