Carolina Cruz se disculpó por polémica declaración en 2023: “hablé desde el dolor”

En marzo del 2023, Carolina Cruz, presentadora de Día a Día se convirtió en tendencia durante la emisión del matutino de Caracol Televisión, luego de dar su punto de vista sobre la explantación mamaria.

Durante un diálogo con sus compañeros de set, la vallecaucana dijo: “no estoy en contra de la extracción de implantes, de hecho, estoy a favor de la salud y el bienestar de la mujer, así como de su apariencia femenina completa. Sin embargo, lo que me preocupa es la cantidad de mujeres que buscan citas médicas para someterse a esta cirugía. ¿Qué sucede después si alguien decide retirar sus implantes y queda con una apariencia completamente plana y con una cicatriz horrible, pareciendo un hombre? Esta es mi opinión y postura sobre el tema”.

Sus palabras desataron una fuerte controversia en redes sociales, al punto que muchos internautas le dejaron mensajes ofensivos a la también modelo, quien prefirió guardar silencio para no alimentar la polémica.

¿Qué pasó con Carolina Cruz? La presentadora se disculpó

A través de su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, la expareja de Lincoln Palomeque se refirió, dos años después, a ese polémico episodio de su vida. Aseguró que buscó ayuda profesional para entender por qué se había expresado de esa manera. “Seguramente yo tenía que sanar algo en mí”, afirmó.

Aunque fue doloroso para ella recibir tantos comentarios negativos, de esa experiencia aprendió muchas cosas. Además, pudo darse cuenta quiénes eran las personas que la apoyaban en cualquier situación: “me llevó a reconocer a mi familia, a mis amigos, que están conmigo en las buenas, en las malas y en cualquier circunstancia; me llevó a reconocer a mis compañeros de trabajo, me llevó a reconocer a la empresa en la que trabajo, que lo que hizo fue apoyarme en todo momento”.

Aseguró que nunca fue su intención lastimar a las mujeres. Por eso, pidió disculpas para quienes se hayan ofendido con ese comentario:

“En ese momento, yo no tengo la madurez suficiente, me gana el ego, y tengo que aceptarlo, para entablar esta conversación desde un punto de vista neutral, y me lo tomo totalmente personal. Por la calentura de lo que estaba pasando, me expresé como no debía; creo que mis palabras no fueron las correctas, pero nunca pensé que con esto fuera a herir tanto a tantas mujeres, jamás fue mi intención. Seguramente yo hablé desde el dolor, desde el ego, y me tomé personal este caso por lo que yo he vivido. Inconscientemente, es lo que tenemos y muchas veces reaccionamos sin conocer lo que hay ahí. Por eso hay que sanar, hay que hablar y hay que levantar la mano".

Sus amigos y seguidores le dejaron mensajes de apoyo en sus redes sociales, luego de abrir su corazón y explicar lo que ocurrió en ese momento: “amo tu nobleza y humildad. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, “tienes un enorme corazón”, “eres un gran ejemplo en el arte de vivir”, “siento que a veces es complejo percibir desde qué punto la gente, va a tomar algo que uno dice o hace”, “tú siempre has tenido bondad”.