Carolina Gómez, de La venganza de Analía, está enamorada y dijo quién es su novio

Cuando Carolina Gómez trabajaba en la novela de Caracol ‘Ventino’ reveló a Vea que estaba muy feliz y estable, sentimentalmente hablando.

La actriz, luego de tres rupturas le había apostado al amor nuevamente. “Ahora estoy en pareja y él tiene cuatro hijas, para mí eso ha sido un regalo de vida. Tomás (su hijo) me decía ‘estás feliz muñequeando’ y yo, pero es que puedo hablar de cosas de niñas. No sabes lo que me ha servido a mí entender que hay ciertas cosas que están bien que yo misma me criticaba como mujer donde decía ‘ay, pero qué fragilidad, qué debilidad, no se puede llorar’, y pues yo detesto llorar, qué tal uno quitarse el permiso de llorar en la vida, no se puede. Entonces todas esas cosas yo me he dado cuenta que ahora sí me las puedo permitir”, mencionó en una entrevista a Pilar Castaño.

Ahora, casi dos años después, su relación continúa muy bien y así lo ha mencionado en recientes charlas a medios de comunicación. A la revista Semana le indicó: “Se llama Alejandro García, es productor, pero realmente yo creo que hace parte de mi intimidad y de mi vida privada, y así la resguardo y la cuido, no tengo nada que esconder, a veces salimos en fotos y todo, pero siento que es algo que me gusta, que me pertenezca, que sea mío y para mí, para mi familia, y a´si quiero que se quede me parece que así funciona”, dijo.

Carolina Gómez y la razón por la que poco habla de su novio

Declaraciones que coinciden perfectamente con las que dio a Vea anteriormente cuando mencionó: Quiero mantener mi relación privada, cuanto más privadas las he tenido más largas y estables han sido".

Carolina Gómez y Alex García Fotografía por: Redacción Vea

La actriz que fue Miss Colombia en 1993, también se refirió a lo importante que es para ella admirar a su pareja y en este caso, así es, además de que estaba “Feliz, tranquila, con un hombre … amo el amor, creo en el amor, he corrido con la suerte de encontrarme con hombres que han hecho que me interese”. ¿Novio? “Si, él es un productor además, empresario, es mexicano, se llama Alex García… es uno de los productores más prolíficos de Latinoamérica”.

