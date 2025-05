Carolina Gómez reveló si tiene enemistad con Paola Turbay: “vamos a romper un mito”

Desde que se coronó como Miss Colombia, Carolina Gómez ha recorrido un importante camino en el mundo del espectáculo, consolidándose como una de las actrices más destacadas del país, pues con cada una de sus interpretaciones conecta de una manera especial con el público. Ahora vuelve a encarnar a Analía Guerrero en La venganza de Analía 2. Esta vez revela un lado más vulnerable y lleno de contradicciones.

“La evolución de Analía en esta temporada es muy bonita”, afirma la actriz de 51 años. “Se hizo una gran labor en todo el proceso de reencuentro de ella con una cantidad de verdades con las que no se quería encontrar”. Esta nueva etapa de la historia pone a la calculadora y firme Analía en un terreno emocional mucho más frágil.

La actriz describe a la asesora política como “errática y menos estoica”, en una lucha interna por aceptar que comparte similitudes con su padre, Guillermo Mejía. “En la primera temporada Analía no tenía nada que perder, y aquí por primera vez se da cuenta que tiene todo para caer. Vemos una Analía frágil, caminando sobre una arena movediza que ella no comprende. Es muy bonito ver cómo se cambian los papeles de una temporada a otra”.

Carolina Gómez, protagonista de 'La venganza de Analía 2'. Fotografía por: Felipe Marino editor fotografia

El reto emocional detrás del personaje

Darle vida a Analía representó un reto personal y profesional considerable para la actriz, especialmente por la intensidad emocional que demandó el papel.

“Interpretar un personaje durante cinco o seis meses que tiene un conflicto y una ansiedad tan grandes, permanentes, durante 12 o 13 horas al día, es agotador. Es difícil que tu ego, tu poder, tu fortaleza y tu paz te la derrumben y te la pisen permanentemente, y aunque es al personaje al que le están haciendo eso, es Carolina la que tiene que interpretar la emoción, entonces sostener esta emoción durante cinco meses es un reto interesante, y creo que fue el más importante para mí, mantener un balance entre mi vida, que esto no me afectara, y el personaje”.

Carolina reconoció que aunque se vio afectada, también fue un proceso catártico: “todos los actores que trabajamos con métodos, siempre nos vemos afectados un poco por los personajes, convivimos y vivimos en su piel mucho más tiempo que en la piel propia, entonces es normal que haya algo de revolución y movimiento emocional dentro del actor, al final es lo que le regalamos a nuestros personajes y a las historias y convivimos con eso, lo aceptamos, lo abrazamos y lo amamos”.

“No tenemos competencia con Paola Turbay”

Uno de los temas más comentados de esta nueva temporada es el reencuentro profesional con Paola Turbay. La protagonista destacó las cualidades de su compañera y amiga de toda la vida, quien interpreta a Paulina Peña.

“Paola tiene una característica muy bonita en su personalidad y es que tiene una capacidad maravillosa de reírse de sí misma, entonces ella trajo un elemento de humor y de liviandad al set, porque Marlon y yo somos muy rigurosos, y cuando estamos en el set estamos muy metidos en el personaje. Fue muy bonito ver a Marlon reírse, que ella lo sacara un poco a él de su oscuridad porque lograron tener un amor muy bonito y enfermo, pero muy interesante”.

Las exreinas, presentadoras y actrices han sido comparadas a lo largo de sus carreras, alimentando mitos de supuesta rivalidad que Gómez desmiente de forma enfática.

“Fue muy bonito compartir con ella por fin en una historia, creo que el público tenía muchas ganas de vernos juntas y nosotras teníamos muchas ganas de trabajar juntas hacía mucho tiempo porque sabemos que a la gente le gusta la pareja, ya sea para bien o para mal. Estamos cumpliendo un morbo, porque nos querían ver “agarradas de las mechas”, entonces vamos a complacerlos durante esta historia y vamos a romper un mito urbano que existe de la competencia que hay entre ella y yo, porque Paola y yo realmente no tenemos competencia. Hemos sido compañeras desde muy chiquitas en el reinado, presentando, en el trabajo, en la vida, entonces es muy bonito tener este reencuentro, creo que fue muy importante para las dos también en nuestras vidas personales”, aseguró.

La relación entre ambas va más allá del set. La actriz reveló un aspecto poco conocido de su amistad con Turbay: “competencia de qué, ni que ella y yo estuviéramos concursando la una contra la otra. Además, nos conocemos desde muy chiquitas. Yo conocí a Paola desde que tenía como 18 años, porque una de mis mejores amigas, una mujer que cumplió un rol muy maternal y especial en mi vida, es la mamá de una de las mejores amigas de Paola y que fue como mi hermana, entonces crecimos dentro de ese hogar que nos acogió a las dos y eso por ejemplo, es algo que nadie sabe, que nosotras crecimos de una manera muy íntima, juntas. Puede ser que no nos llamemos por teléfono todos los días a salir, a comer, pero sí hemos estado muy involucradas en nuestras vidas personales", contó.

Además, Gómez destacó la química profesional que comparten: “nos conocemos muy bien, entonces estamos abiertas a recibir cualquier cosa del personaje, entonces todo lo que traía Paola a la mesa o lo que yo podía llevar a la mesa, lo recibíamos con mucha apertura, con mucho respeto, entendiendo el personaje. Además, me gusta que Paola es una actriz que entiende mucho el personaje del otro, así como a mí me gusta entender los personajes de los otros actores, entonces no es impositiva, es colaborativa y siempre traía cosas muy divertidas a las escenas. Entonces cuando trabajas con un actor así, lo aprecias”.