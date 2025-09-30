Carolina Soto, de ‘Día a Día’, orgullosa de su hijo que jugará en el extranjero

La vallecaucana Carolina Soto es una de las figuras del entretenimiento colombiano más queridas en la pantalla, como también una generadora de contenido muy exitosa, que cuenta con una amplia comunidad. Caro, como le dicen no solo dentro del programa ‘Día a Día’, donde es una de las conductoras, sino en su vida familiar, también es muy dada a compartir sus logros personales y algunas experiencias familiares con sus followers.

Recientemente la también empresaria, dio a conocer en las redes que Valentino, su pequeño de 8 años, sigue cosechando éxitos y satisfacciones en el deporte, mas exactamente en el balompié.

Soto hace un año había compartido que por cuenta del talento del infante estaban de campamento en España junto a él, quien recibía entrenamiento con el famoso equipo Real Madrid. Ahora nuevamente el fútbol llena de orgullo a la feliz madre, que contó a sus más de 3 millones medio de seguidores de su cuenta en Instagram que la próxima parada de Valentino será Brasil.

El hijo menor de Soto viajará al vecino país en breve, ya que será parte de la Copa Interclubes de América, allí jugará con el equipo bogotano Caterpillar Motor; en el que lleva varios años mostrando sus destrezas y habilidades con el balón.

En la cuenta del pequeño se registró este logro. “Soñar y Vivirlo ! Qué gran experiencia se viene rumbo a Brasil a disputar la Copa Interclubes de América”, se lee allí. Hace unos días en dicha cuenta también quedó registrado el más reciente logro de ese combinado, ya que se coronó campeón local, de ahí que tengan cupo para el evento internacional. “Campeones Liga de Bogotá 2025 Torneo Apertura Copa Oro ! Categoría 2016”, escribió en sus redes Valentino, quien es el anotador de su equipo.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Soto, de ‘Día a día?

Valentino, quien nació el 12 de enero del 2017 es el hijo menor de la presentadora y empresaria. La hija mayor es Violeta, nacida el 23 de agosto del 2018. Carolina, de 40 años, está casada con el empresario e ingeniero Germán González desde septiembre del 2013, es decir que recién acaban de cumplir 12 años de matrimonio. La celebración fue anticipada cuando la pareja junto a sus pequeños tuvo un viaje en el famoso crucero Royal Carribbean.

