Marcela Sarmiento, ex Día a Día, lanza libro y revela: “he vuelto a amar”

‘El ruido de la ausencia, la calma del amor’ es el libro que escribió la periodista Marcela Sarmiento y por el que regresó a Colombia por unos pocos días. La barranquillera se marchó del país hace 20 años, luego del fallecimiento de Miguel, su hijo recién nacido. Junto a su esposo, el reconocido hombre de radio Alejandro Nieto, Marcela comenzó una nueva vida en España. Estaba organizando todo para radicarse en Miami por un traslado laboral de él, cuando la llamaron a decirle que Alejandro había muerto inesperadamente por un infarto. Era el 2016.

Así, sin estar preparada, Sarmiento tuvo que enfrentar el dolor de la muerte de un ser querido por segunda vez, al tiempo que debió ocuparse de sus hijas Paulina y Florencia, quienes hoy tienen 23 y 17 años, respectivamente.

“Para mí, en ese momento, sentarme a llorar era un lujo, ¿Cómo me siento a llorar? Tenía que trabajar, tenía a mis dos hijas, las tareas, la reunión de padres de familia, llevarlas al ensayo de ballet, o sea, tenía una vida llena y decía: ‘Si me siento a llorar, ¿quién va a ayudar a mis hijas? A las viudas nos toca trabajar muy duro porque tenemos los hijos y los hijos tienen que seguir estudiando, viviendo, comiendo, divirtiéndose”, menciona en charla con Vea de El Espectador.

La barranquillera, que no tuvo más opción que regresar de tiempo completo a su vida laboral, pues debía ser la proveedora de su hogar. Llegó a Univisión, donde hace parte del programa ‘Despierta América’, donde realiza reportajes sobre historias de vida inspiradoras.

Marcela Sarmiento escribió un libro sobre todo lo que vivió

Los sentimientos encontrados, los trámites del fallecimiento de un ser querido, los recuerdos que afloran, la historia que vivió por 20 años con el hombre que la hizo feliz y la llenó de vivencias que hasta hoy la llenan, todo hace parte del libro que al escribir le generó lágrimas.

Marcela enfatiza en que no se trata de un manual para superar el duelo, sin embargo, espera que lo narrado sea útil para quien lo lea. “Es la historia de mi vida, tiene amor, maternidad, entrega…”

Sarmiento recordó que cuando quedó viuda pensó en regresar al país, pero rápidamente desechó la idea y se radicó en Florida, donde ha estado desde entonces. “En Miami no tenía a nadie que me pudiera apoyar con la crianza de mis hijas. Uno siempre tiene a su patria, pero recuerdo que me fui por la muerte de mi hijo y no quería volver por la muerte de Alejandro. Es decir, no quería que ese fuera el panorama para mis hijas, entonces tomé la decisión de empezar una vida nueva. Miami me había brindado años atrás, durante el duelo de mi hijo, un sol maravilloso cada día, un mar al que podía ir a pasear, unos amigos que todavía conservo como si fueran mi gran tesoro de la vida. No quería volver al país tan triste como me fui, por eso no me vine para acá”.

En el texto también cuenta qué la sacó a flote, en medio del dolor de la viudez y reflexiona sobre el valor de estar ocupada. “Lo digo además en el libro, no hay nada mejor inventado que el trabajo y la rutina para el duelo. Eso me permitía levantarme a la misma hora, me obligaba a pararme de la cama, cumplir obligaciones, tener relaciones sociales y laborales, que eso es muy importante. El trabajo es una salvación, dignifica. Eso además del amor de mis hijas y de toda la vida que había vivido y que no me permitía desaparecer o dejar todo lo que había construido”.

Lo más doloroso que vivió Marcela Sarmiento al quedar viuda

En todo este proceso también recuerda que lo más duro y que agudiza el dolor, es todo el trámite de documentos y diligencias que se deben hacer cuando alguien fallece. “Lo más doloroso es cerrar el capítulo de gestiones administrativas de una persona que se muere. Esa es la peor parte de esto, todas las vueltas que hay alrededor de una muerte, los documentos que hay que presentar, los que hay que sacar, los que pide cuando se viaja. Nosotros vivíamos en tres países en realidad. Teníamos nuestra casa y nuestra historia durante muchos años en Colombia, luego en Estados Unidos y luego en España. Entonces en los tres lugares había papeleo abierto. Es muy duro explicar permanentemente el hecho de que ya no hay padre, que solamente hay madre y eso hace que duela y te lo repiten todo el tiempo, hasta que ya se vuelve como paisaje. Duele, pero hace parte de la vida. Poner X en la casilla viuda, eso duele”.

Con el paso del tiempo, el regreso a la normalidad Marcela pudo hablar al respecto y abrazar su experiencia. Vino un pódcast sobre el duelo, que realizó con personalidades reconocidas que también experimentaron perdidas y en ese momento recibió la propuesta de contar su historia en un libro.“Le hice un homenaje muy lindo a Alejandro en el pódcast, en audio, en sonido y a raíz de eso me sentí como muy dueña de la historia. Antes como que no estaba muy convencida de mi propia historia, la manejaba solamente a nivel muy privado”.

Advierte que es autora, no escritora, y como periodista le ha puesto el corazón a su historia. “En mi caso no tengo ninguna pretensión con esto, simplemente abrir mi corazón y contar una historia de amor. Precisamente, el primer renglón del libro es la primera vez que vi Alejandro, fue en televisión, yo tenía 19 años, y ahí arranca”.

“Claro que he vuelto a amar”, Marcela Sarmiento

Aunque dice que la pérdida del esposo es algo que nunca se supera, pero con lo que se aprende a vivir, Marcela también reconoce que la vida continúa, y en la normalidad ha vuelto a salir en pareja. Ante la pregunta ¿se ha vuelto a enamorar?, contesta: “Claro que he vuelto a amar. Por supuesto que yo he vuelto a amar y a querer, y eso lo cuento en el libro”. Prefiere no ahondar en el tema, mantener en reserva la identidad de la persona con quien sale actualmente y no hacer planes.

¿Ha pensado en volverse a casar?

“Nunca digo que no, uno nunca sabe. Mira, nunca me imaginé que iba a quedar viuda. Siempre pienso que para mí el amor es muy importante y sobre todo el amor en general. Para mí es prioridad vivir una vida en paz, estoy en paz y tengo el amor de muchas personas a mi alrededor. Ahora, volverme a casar, ¿Por qué no? Si me enamoro me volvería a casar. claro si me pide matrimonio”.

