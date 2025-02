Carolina Soto, de Día a Día, reveló qué hará con las cenizas de Praga, su mascota

En su cuenta de Instagram donde tiene 3.7 millones de seguidores, Carolina Soto, presentadora de Día a Día, suele contar varios detalles de su vida profesional y personal. Generalmente, acostumbra a postear fotos y videos mostrando su rutina de todos los días relacionada con su trabajo en Caracol Televisión, entre otros proyectos independientes que tiene. De igual manera, muestra detalles de su faceta como mamá de Valentino y Violeta, sus dos hijos, así como también su amor por los animales.

¿Qué le pasó a la perrita de Carolina Soto?

Entre los videos que publica la presentadora se encuentran los que están relacionados con sus mascotas. El pasado 10 de febrero, la caleña de 39 años anunció la pérdida de Praga, una perrita con la que compartió 10 años de su vida.

“Mi viejita, te amaré por siempre. Praga tenía un tumor y estas dos últimas semanas le creció más, se deterioró demasiado y hoy partió de este mundo al cielo de los perros. Me duele el alma decirte adiós, te di la mejor vida, te amé tanto. Sé que nos volveremos a encontrar, nuestro amor era único. Gracias por escogerme y llegar a mi vida, Praga”, escribió en una historia de Instagram.

El año pasado, la también modelo se refirió al estado de salud de su mascota, asegurando que estaba pasando por un mal momento: “Imagínense que Praga está enferma. Ustedes ya saben que ella tiene 10 años, ya está viejita, y podría vivir mucho más —Dios quiera que así sea—, pero está enfermita. Tiene un tumor, le encontraron un tumor acá en el cuello, entonces estamos en el proceso de hacerle todo el tratamiento que se debe y pidiéndole a Dios que ojalá nos la deje más tiempo. ¡Eso me ha dado duro! Han sido dos semanas que no se imaginan. ¡Lo que he llorado no está escrito!”.

Carolina Soto sembrará un árbol con las cenizas de Praga

La compañera de Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero, presentadores de Día, ha expresado su tristeza por la partida de su mascota. " “Mi Praga está en el cielo de los perros… LO QUE TE AMO solo tú y yo lo sabemos… Este amor va más allá de este mundo…Gracias por estos 10 años contigo que jamás olvidaré. Estuviste en mis momentos más importantes de la vida. Me duele el alma, despedirte, pero sé que tuviste la mejor vida del mundo. Disfruté, te amé, conociste tantos lugares. Llegó el momento de partir y debo entenderlo, nada es para siempre, fui afortunada al tenerte a mi lado”, escribió en una publicación.

Esta semana explicó, a través de sus redes, qué hará con las cenizas de la canina: “Toca volver a los lugares que Praga también amaba. El plan es sembrar un árbol de ella en la finca con parte de sus cenizas”, escribió junto a una imagen de Matilda, su otra perrita.