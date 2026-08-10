Casa de Rossy Lemos quedó destruida tras terremoto: “Qué duro”

Este lunes 10 de agosto sobre las 7:34 de la mañana se registró un temblor en buena parte del país que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó. Según los registros tuvo 7,4 de magnitud y una profundidad de 96 kilómetros. De momento, se registran más de un centenar de víctima fatales.

Varias personalidades del entretenimiento han compartido cómo sintieron el movimiento telúrico y cómo se vieron afectados. Uno de los post que ha generado solidaridad es el realizado por la presentadora de ‘Noticias RCN’, Rossy Lemos, quien mostró cómo quedó su casa en Quibdó, luego del episodio.

“Así quedó mi casa en Quibdó después del temblor” escribió en el video la periodista que en imágenes detalló que la mencionada edificación de la capital chocoana tuvo daños significativos como la caída del buena parte del techo, desprendimientos y grietas grandes en las paredes.

Luego precisó que afortunadamente sus cercanos están a salvo. “Qué duro ver las consecuencias de un temblor así. Los míos están bien, pero hoy pienso especialmente en quienes resultaron afectados. Que Dios proteja a cada familia”, escribió la comunicadora que ha trabajado también en ‘Noticias Caracol’ y ‘Blu Radio’.

Periodistas y artistas se solidarizan con Rossy Lemos

En una de sus historias la nacida en Quibdó y Licenciada en Comunicación Social dela Pontificia Universidad Javeriana, dejó ver que su padre la ha mantenido al tanto de los daños sufridos en la zona donde está ubicada su casa.

“Rossy. Un abrazo con el alma. Dios los cuide y los llene de fuerza” escribió la también comunicadora Alejandra Giraldo.

“Lo lamento mucho Rosi, en lo que pueda serte de ayuda, aquí estoy” le escribió la actriz Indhira Serrano.

El actor y cantante Karol Márquez precisó: “Te mando un fuerte y cariñoso abrazo! Mucha gratitud en medio de todo esto”.

De igual manera Mónica Molano, Cristina Estupiñán y Tatiana Ariza se solidarizaron con la actriz y su familia.

Lemos ha usado sus historias temporales de IG para visibilizar los daños de la capital del Chocó en zonas aledañas a su casa, gracias a material que le ha enviado su padre. En otra de sus publicaciones eleva una oración para que haya protección divina en este departamento colombiano, especialmente en áreas cercanas al epicentro.

Recientemente Rossy estuvo en la conversación por su participación en la película PAW Patrol La Dino, de Paramount donde ella es una de las voces principales.

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