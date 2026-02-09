Caso Savannah Guthrie: secuestradores piden millonario rescate por su madre. Familia suplica

El pasado domingo 1 de febrero trascendió que la señora Nancy Guthrie había sido sacada de su casa, en medio de la noche, en Arizona contra su voluntad. El caso de secuestro fue denunciado y desde entonces, las autoridades locales y el FBI adelantan pesquisas e investigaciones en la mencionada casa para indagar sobre los detalles de rapto.

La señora es madre de la presentadora del programa Today Savannah Guthrie, quien viajó hasta Arizona para hacerse cargo, junto a otros familiares, de los hechos.

Las autoridades han mencionada que por el momento no hay personas de interés en la investigación. También trascendió que las cámaras de seguridad del conjunto donde está ubicada la casa fueron apagadas, por lo cual no hay registro de los momentos del rapto.

Así mismo, en el lugar fueron halladas algunas huellas de sangre. El caso ha adquirido tal relevancia, que incluso el presidente Donald Trump se pronunció y ha instado a las autoridades a indagar hasta lograr el regreso sana y salva de Nancy.

La recompensa por datos que conduzcan a esclarecer la situación está en 50 mil dólares.

Ahora trascendió que los presuntos secuestradores hicieron llegar una nota de rescate a la familia en la que exigen seis millones de dólares en bitcoits, antes de este lunes 9 de febrero a las 5 de la tarde.

Según la cadena local KGUN 9 se advierte que si no hay pago, la señora de 84 años tendrá su vida en riesgo. Así mismo habrían señalado que hay notas similares que han sido enviadas a otros medios. Anteriormente había trascendido una nota enviada a TMZ.

Familia de Nancy Guthrie anuncia que pagará rescate

Savannah y sus hermanos publicaron un video en su Instagram donde pidieron a los raptores no hacerle daño a su madre, así mismo indicaron que pagaran diciendo que “entendían” el mensaje. “Recibimos su mensaje y lo entendemos. Rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”.

Las autoridades estarían examinando la nota para verificar su veracidad.

Otro aspecto que ha ocupado las noticias es la petición de una prueba de vida de Nancy, por parte de sus familiares, ya que hasta el momento no han recibido ninguna.

¿Quién es Savannah Guthrie?

Savannah de 50 años, es uno de los rostros más populares de la televisión estadounidense. Actualmente presenta Today en NBC, el matinal más visto del país. Su popularidad ha crecido aún más por el secuestro de su madre, al parecer por motivos económicos.

