Raptada de su casa en medio de la noche mamá de famosa presentadora. Así va la investigación

La mamá de Savannah Guthrie, la conductora de Today, habría sido secuestrada en medio de la noche de su dormitorio en Arizona, el pasado sábado 31 de enero. Esa es la conclusión inicial a la que han llegado las autoridades locales, luego de recoger pistas en la casa de Nancy Guthrie.

Al parecer, la señora de 84 años con problemas de movilidad no pudo haber salido de su casa en la oscuridad y por su voluntad propia.

Doña Nancy habría sido vista por última vez en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson, el sábado por la noche. El domingo en la mañana cuando acudieron al llamado a la casa de la madre de la conductora encontraron lo que mencionaron eran señales “muy preocupantes”, dijo el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, y eso dio inicio a una investigación. De momento, descartaron que haya indicios de que este incidente resulte en un problema para la seguridad del vecindario.

Dentro de lo que las autoridades encontraron en el domicilio de doña Nancy, según reveló Los Ángeles Times, figuran rastros de sangre, aunque esta información no es oficial.

CNN, por su parte, quiso saber qué avances tiene la policía de Pima, sin embargo no hubo ninguno.

Así mismo, se descartó que fuera un caso de demencia senil. “No está relacionado con la demencia”, declaró Nanos en una rueda de prensa el lunes por la mañana, y mencionó que la víctima está “en pleno uso de sus facultades mentales” y “muy lúcida”. De momento, su casa es evaluada como lugar de crimen, por lo cual ya están siendo analizadas pruebas de ADN encontradas en el domicilio de Nancy.

“No es alguien que se haya ido (…) También tenemos algunos elementos en esa escena que nos indican que fue sacada de allí contra su voluntad. No puedo entrar en detalles”, dijo Nanos.

Sobre la posibilidad de que se trate de un secuestro por dinero, dada la fama de su hija, las autoridades indicaron que no descartan ninguna hipótesis.

En este momento, “el tiempo es crucial” para encontrarla, declaró el sheriff en la conferencia de prensa. Guthrie toma medicamentos a diario, y si no los toma, “podría ser fatal”, añadió Nanos.

También se le ha pedido a los vecinos que revisen sus cámaras de seguridad para ver si hay algo que pueda contribuir con la investigación del caso. Se ofrece una recompensa por información valiosa que conduzca a un arresto.

Presentadora Savannah Guthrie se pronunció

Savannah Guthrie, por su parte, habló mediante las redes sociales: “En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nos centramos en el regreso sano y salvo de nuestra querida mamá”.

En una publicación posterior en su Instagram Savannah dijo : “Gracias por unir sus oraciones a las nuestras por nuestra amada madre, nuestra querida Nancy”, y describió a su madre como “una mujer de profundas convicciones, una buena y fiel servidora”.

