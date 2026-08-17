Catalina Aristizábal habla de los últimos momentos de Yamile Humar, su madre: “Es hora”

El sábado 15 de agosto una historia en la cuenta de Catalina Aristizábal, la empresaria y generadora de contenidos de bienestar y quien fuera presentadora de ‘Desafío’ y del segmento de entretenimiento en ‘noticias RCN’ y ‘CM&’ confirmó que su madre la actriz y escritora Yamile Humar había fallecido.

Ahora en su más reciente publicación de Instagram Aristizábal rinde un homenaje a su madre en un mensaje de despedida en el que detalla un poco su relación con ella, explica cómo era su personalidad y el lazo que tuvieron las dos hasta el último momento en que Yamile le avisó que era hora de partir.

“Mi mamá era una mujer difícil de describir porque tenía demasiadas dimensiones. Audaz, supremamente inteligente, brillante, soñadora, etérea, elevada. Con una sensibilidad enorme y una coherencia muy suya entre lo que sentía, lo que intuía y la manera como eligió vivir. Se fue con su chispa intacta, con esa velocidad mental impresionante que la acompañó hasta el último día. Siempre sentí que iba un poco más adelante. Veía, entendía, intuía. Su sabiduría parecía venir de muy lejos”, escribió catalina sobre quien fuera actriz de novelas como ‘pero sigo siendo el rey’.

“Amaba la naturaleza, los atardeceres, las mariposas, las señales. Siempre me hablaba de las corazonadas, de esa capacidad de escuchar el corazón y confiar en lo que uno siente. Vivió sus mejores años cuidándose, conociéndose, aprendiendo lo que necesitaba para estar bien. Y todo lo que aprendía quería compartirlo, enseñarlo, dejárselo a los demás. Esa también era su manera de amar. Su corazón fue frágil, pero ella nunca lo fue. Tuve el privilegio de acompañarla durante los mejores años de su vida, su vejez. Aunque viviéramos lejos, estuvimos profundamente cerca y conectadas. Aprendí sus silencios, sus tiempos, su ritmo, sus señales. Y ella, sin saberlo, me enseñó a acompañar”, puntualizó. Catalina quien está radicada junto a su esposo Lucas Jaramillo y sus dos hijos en Miami.

“Partió el 13 de agosto, a las 11:11″ Catalina Aristizábal sobre su madre

Luego explicó que estuvieran en familia junto a ella cuando llegó el momento que la actriz anticipó. “Hasta que llegó esa llamada que jamás voy a olvidar: ‘Katy, es hora’ Y sí, mamá. Yo sabía. Me estabas pidiendo que te acompañara a volar. Y así lo hice. Como tú querías. Con amor, sin miedo, rodeada de tus hijas y de tus nietos. Partió el 13 de agosto, a las 11:11. Y después llegó el silencio. Un silencio que necesitábamos. Que nos permitió sentir, llorar, abrazarnos y calmarnos. Estar juntas sin tener que explicar nada. Simplemente acompañarnos y comenzar a entender, a nuestro ritmo, la inmensidad de su ausencia. Ahora entiendo por qué amabas tanto las mariposas. Tal vez, en el fondo, siempre supiste que llegaría tu momento de abrir las alas para volar alto”.

Más recientemente la exmodelo publicó una historia con una foto de su madre, fallecida a los 86 años, con los brazos levantados en medio de la naturaleza

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