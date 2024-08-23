Murió la actriz Yamile Humar: “Que vueles alto”. Su hija Catalina Aristizábal la despide

Este sábado 15 de agosto se confirmó la muerte de la actriz y escritora Yamile Humar.

“Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, por tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”, escribió su hija Catalina Aristizábal, expresentadora de ‘Desafío’ en una de sus historias temporales de Instagram, publicación que se convirtió en la confirmación del fallecimiento de la actriz, que también fue empresaria, escritora y una de las pioneras del modelaje colombiano.

El sentido homenaje de su hija a Yamile Humar

En la cuenta oficial de la actriz, su hija publicó unas sentidas palabras y las acompañó de una imagen de su madre en blanco y negro. Solicitó privacidad en este momento y dio gracias al personal médico que la acompañó por una década.

“Se nos fue está hermosura de mujer. Estamos atravesando un momento de duelo, de dolor y de mucho silencio. Como familia, queremos vivirlo desde la intimidad, acompañándonos, sosteniéndonos y respetando este tiempo que hoy necesitamos para nosotros. Ella se fue como siempre quiso: rodeada del amor de sus hijas, sus nietos y así mismo quisimos que fuera su despedida, íntima, en familia, acompañándola con todo el amor con el que ella nos acompañó siempre. Queremos agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra, cada muestra de cariño, apoyo y admiración que ha recibido durante décadas. La han hecho sentir profundamente acompañada .Y especialmente queremos agradecer a todo el equipo de la Clínica San Vicente Fundación en Rionegro, que la acompañó durante más de diez años. Médicos, especialistas, enfermeras y tantas personas que con el tiempo dejaron de ser solamente quienes cuidaban de su salud para convertirse en parte de su familia. San Vicente fue, como ella misma decía, su segundo hogar. Un lugar donde no solo recibió atención y cuidado, sino también muchísimo cariño, respeto y amor. Gracias a todos por quererla tanto, por acompañarla durante tantos años y por estar cerca de nosotros en este momento. Catalina”. escribió Aristizábal.

¿Quién era Yamile Humar?

Yamile había nacido el 22 de julio de 1940, tenía 86 años y de momento no se han confirmado las causas de su partida, aunque por algunas publicaciones en redes sociales se conocía que había sufrido quebrantos de salud y una cirugía hace dos años.

Humar fue actriz de reconocidas producciones de televisión como ‘El Alférez Real’, ‘El caballero de Rauzán’, ‘Rasputín’, ‘Pero sigo siendo el rey’ y ‘Las Ejecutivas’, entre otras. Su debut en el séptimo arte fue en ‘Chambú’, película basada en la novela de Guillermo Edmundo Chaves.

Dejó la actuación y se dedicó a la escritura de libros sobre belleza y bienestar, también tuvo espacios en radio. Era hermana del director Alí Humar, fallecido en el 2021.

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