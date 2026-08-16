Lucas Jaramillo despide a Yamile Humar, su suegra, con conmovedor mensaje: “¡Estás en paz!”

La expresentadora de ‘Desafío’ Catalina Aristizábal confirmó el sábado 15 de agosto que su madre, la otrora actriz Yamile Humar falleció a los 86 años. Solicitó intimidad para ella y su familia para trasnitar este momento de duelo. En un mensaje posterior indicó que la también empresaria murió el 13 de agosto a las 11:11 rodeada de todas sus hijos y sus nietos.

Ahora es su esposo, el ex futbolista Lucas Jaramillo y ahora agente de deportistas el que se pronunció sobre su suegra dejando ver lo que lo identificaba con ella, pero sobre todo destacando el rasgo más evidente de us personalidad.

“Hablar de mi suegra es hablar de chispa, espontaneidad, prudencia, y sentido del humor. Y si tengo que escoger una sola palabra, me quedo con esta última porque sí en algo me identifiqué con ella: con el sentido del humor. No importaba el momento, no importaba el problema y no importaba el dolor. Siempre había lugar para sacar a relucir ese don que tenía y todos soltamos la carcajada: te fuiste de una manera admirable y envidiable. Le decía yo a tus hijas y a tus nietos: “¡Qué fortuna tuvieron de poder despedirse y de tener tiempo de decirse todas las cosas que yo hubiera querido decirle a mi padre y él a mí!””, escribió Jaramillo que luego hizo una promesa a quien consideró amiga de todos los miembros de la familia.

“Esta enseñanza es la que me llevo y prometo poder decirle a mi madre todo lo que ustedes pudieron decirse en estos últimos días: “¡Qué mujer! ¡Qué buena amiga fuiste de tus nietos porque realmente no eras una abuela. Eras una amiga, eras una confidente, eras una mujer de avanzada. Eras una mujer que parecía imposible que tuvieras los años que tenías y pudieras tener esa mente tan abierta como la tenías. Acá te extrañaremos todos los días”, puntualizó en su escrito Lucas.

Hasta el presidente te dejó un mensaje", Lucas Jaramillo

“Y yo te prometo que, a pesar de los momentos difíciles, siempre tendré y trataré de tener ese sentido del humor para siempre recordarte. Descansa en paz. Hiciste un trabajo maravilloso y hoy se nota pues las redes sociales están inundadas con mensajes para ti. Hasta el presidente Abelardo de la Espriella te dejó un mensaje. Eso no le pasa a cualquiera, solo a personas como tú que dejaron un legado en nuestro país”, escribió al final del texto dejando ver la buena relación y admiración que sentía por su suegra.

En una de sus historias temporales escribió el antioqueño escribió: “Cómo voy a extrañar tu humor intacto hasta el último minuto en esta tierra. Ya estás en paz, me saludas al loco””.

Lucas y Catalina están radicados en Miami desde hace varios años. Se conocieron en el 2001 y llevan 20 años de casados. Tienen dos hijos: Oriana y Emiliano.

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