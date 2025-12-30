Checo Acosta revela a Vea lo bueno y lo malo de su 2025: “Mucho trabajo e imprevistos”

Fiel a su tradición de lanzar nueva música justo antes del Carnaval de Barranquilla, Alcibiades Antonio Acosta Agudelo, conocido como Checo Acosta, decidió esta vez enfocarse en un solo tema en lugar de un álbum completo. “El TikTok del Carnaval” es una propuesta que combina reguetón con los ritmos tradicionales de la fiesta más emblemática de la región. “Gracias a Dios siempre hay una expectativa, sobre todo en la costa, y más en Barranquilla, cuando llega fin de año porque viene el Carnaval”. La canción surgió, cuenta el artista, de una observación del momento actual. “Se me ocurrió hacer un tema acorde con lo que está pasando. Primero me puse a analizar que hay mucha quejadera, mucho “bullying”, mucha intolerancia en las redes y mucha criticadera. La idea es que la gente coja el TikTok y se haga viral este tema, que lo cante, lo baile, lo disfrute, incluso hasta después del Carnaval”.

Con más de 30 años de trayectoria, el intérprete de “Chemapalé” ha navegado por casi todos los géneros: merengue, salsa, bolero, champeta, merengue house y reguetón. “En esta carrera, hagas bien o hagas mal, siempre tendrás una crítica. Siempre he estado muy en función de variar. Lo importante es eso, mantenerse uno vigente, no importa la edad, no importan los años de la música”, reflexiona, tomando inspiración de leyendas como Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, el Gran Combo de Puerto Rico y el grupo Niche, artistas a quienes ha admirado toda la vida. “Aquí entre nos, tengo fama de loco, entonces cualquier cosa que haga me luce, he hecho de todo y como tengo un show, una puesta en escena que es muy dinámica, entonces cualquier cosa que invente la gente me la acepta. Estoy agradecido con mis seguidores”, dijo.

2025, un año de retos y reconocimientos para el Checo Acosta

El año que termina fue especial para Checo Acosta. A sus compromisos musicales se le sumaron momentos importantes: una nominación al Latin Grammy en la categoría mejor álbum de cumbia/vallenato por “Son 30”; su participación en los Premios Luna, donde se llevó el título de Rey del Carnaval, y la elección de su hija Sharon como Reina del Carnaval de los Niños. Además, hace tres meses se convirtió en abuelo, una faceta que asume con gran emoción. Sin embargo, el incendio en la casa de Alci Acosta, su padre, fue sin duda el momento más difícil de 2025. “Tuve un año de mucho trabajo y de imprevistos. Se incendió la casa de mi papá y fueron cinco meses para recuperarla y hacerla nueva. Lo más duro fue eso. Estaba en los premios Nuestra Tierra en Bogotá y al día siguiente me fui para el aeropuerto. Cuando voy a subirme al avión me llama mi sobrina y me dice que la casa de mi papá se estaba incendiando. Tenía una angustia de hablar con él, y estaba desesperado por cómo estaba. Su casa que tanto luchó no estaba asegurada”, recordó.

El impacto emocional fue fuerte, tanto para él como para su padre: “Verlo allí frente a la casa casi que llorando, sin camisa, viendo la ceniza, el humo, su cara era de tragedia, de tristeza, a mí se me partió el alma. Fue un momento duro, se le subió la presión, se alteró, obviamente el susto. Fue angustioso, estaba que me quebraba y lo que quería era verlo bien a él. Los primeros días no se quería ir para ningún lado, sino estar ahí pendiente de todo. No se perdió una aguja ni un botón. Entonces vino el proceso de reconstruir la casa, la parte económica, el dejar mi papá de hacer shows, y yo también dejar otras cosas, aplazar ciertos proyectos por estar pendiente a él, a su salud y a su casa. Fueron meses de angustia, incertidumbre”, contó el artista.

La solidaridad de los vecinos y el carácter disciplinado y resiliente de su padre fueron determinantes a la hora de reconstruir la casa. “Gracias a Dios mi papá es una persona muy disciplinada, muy ahorrativa y que tiene un talento, a pesar de sus 87 años, sigue dando conciertos, canta bien y cobra bien”.

El legado de Alci Acosta

Tras superar ese difícil momento, Alci y Checo Acosta se preparan para un 2026 con muchos proyectos: “Vamos a recorrer el país en teatros y coliseos haciendo el tour de despedida de mi papá. Esa era mi felicidad, que él se retirara tranquilo con su casa nueva y monetizando, porque gracias a Dios sus últimas producciones ya son de él. Mi papá es una persona tan disciplinada, que donde voy me preguntan por él y es todo un ejemplo para otros artistas. Me asombra que la gente de la nueva generación lo admire y lo quiera. El amor por mi papá es una cosa que no tiene comparación, es mi mayor ejemplo, mi mayor orgullo. La idea es seguir ese legado, seguirlo y que alguno de mis hijos o todos mis hijos traten de conservar ese legado y mantener viva su música y que mantengan viva mi música también”.

Más allá de los escenarios y los lanzamientos musicales, Checo Acosta se encuentra en un momento de profunda reflexión personal. El artista observa su trayectoria con gratitud, reconociendo que su carrera no se ha forjado únicamente a partir del talento, sino también de los valores que aprendió en su hogar. “No me canso de agradecerle a Dios por haber nacido en Soledad, y por pertenecer a una familia con un papá tan ejemplar. Pienso que mi papá en otra vida hubiera sido como el papa, una persona ceremoniosa, diplomática, sensata, no da escándalos, 87 años, más de 60 en la música, y sigue dando conciertos, entonces eso me ha servido de ejemplo. Obviamente sí he tenido tropiezos en mi vida como todo ser humano, pero me considero un hijo privilegiado de Dios, que he tenido muchas bendiciones. Vivo motivado, tengo una responsabilidad con mi familia, con la música nuestra, la del Carnaval, la música colombiana, y tengo una responsabilidad con la sociedad, tratar de servir de buen ejemplo”.

Sobre lo que viene para el próximo año, Checo es claro: “Siempre le pido a Dios salud, vida y trabajo, pero el proyecto más grande del año que viene es el tercer álbum de mi papá, que se llama “Alci Acosta para siempre y sus invitados”, y estoy tratando de servir de ejemplo para la sociedad no solamente con mi música y mi disciplina, sino en la vida personal. Mi objetivo es darle alegría a la gente”.