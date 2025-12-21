Carolina Cruz de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’: “Ha sido el año laboral más importante”

El 15 de diciembre llegó a la pantalla de Caracol Televisión La vuelta al mundo en 80 risas, uno de los programas de entretenimiento más esperados de la época navideña, que muestra una manera divertida y diferente de conocer los lugares turísticos más impresionantes y curiosos del mundo. En esta oportunidad y por primera vez, Colombia es uno de los destinos.

Carolina Cruz y Suso, el Paspi, viajaron a Puerto Rico y Guatemala; Melina Ramírez y Don Jediondo fueron a Croacia, Hungría y Eslovenia, en Europa; Laura Tobón y Boyacomán estuvieron en Pekín y Shanghái (China), y Juan Diego Vanegas y Piroberta llegaron a Toronto (Canadá), las Cataratas de Niágara y Búfalo (EE. UU.); además, a este grupo de presentadores se unieron Carolina Soto y Leonardo Cuervo, quienes recorrieron Sudáfrica y Tanzania, en África. Jhovanoty le dio la bienvenida al programa a Florencia Cassi, a quien le enseñó la cultura colombiana desde Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Amazonas y Boyacá.

Carolina Cruz es pareja de Suso el Paspi en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Carolina Cruz regresó con la misma emoción que sintió en su primera experiencia con este proyecto. Para ella, volver significa reencontrarse con un formato que la desafía, la saca de su zona de confort y le brinda la oportunidad de conectar con el público de una manera diferente. La presentadora asegura que ser parte de este programa va mucho más allá de un compromiso laboral. “Es una dicha volver a estar de nuevo en este equipo de trabajo increíble de La vuelta al mundo en 80 risas. Este año disfruto de la compañía de Suso, el Paspi, pues hace dos años estuve con Don Jediondo”.

Presentadores de 'La vuelta al mundo en 80 risas'. Fotografía por: Caracol Televisión

En esta ocasión, la vallecaucana visitó Guatemala y Puerto Rico. Describió esta experiencia como “un viaje increíble”, no solo por los paisajes, sino también por la oportunidad de sumergirse en otras culturas y vivir esa travesía junto a un humorista con el que logró una conexión especial. “Además de ser un gran profesional en lo que hace, Suso es un excelente compañero de trabajo, muy divertido, muy amoroso, respetuoso. Creo que fue una oportunidad increíble y saber que ya se ve el resultado al aire nos llena de mucha alegría, estábamos con muchos deseos de ver al público reaccionando a cada capítulo, porque sabemos que la gente lo ha visto con mucho amor. Lo hicimos con muchísima dedicación y sabemos que el resultado es igual de positivo”, afirmó.

Carolina menciona que en esta temporada no enfrentó grandes obstáculos durante la grabación. Para ella, lo más valioso fue poder compartir con el también presentador: “He tenido la fortuna de estar con dos grandes compañeros de trabajo. Hace dos años con Don Jediondo, que lo quiero mucho, es un ser humano muy especial, igual que Suso; de los dos aprendo muchísimo. Son esos compañeros que te aportan, que te quieren ver brillar a ti también, que ayudan a que todo te salga de la mejor manera. Ellos son los humoristas, entonces la idea también de nosotras es dejarnos llevar de ellos y dejarnos encarrilar de la mejor manera para que el resultado sea el mejor y estoy segura de que así fue”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Con quién deja Carolina Cruz a sus hijos cuando viaja?

Uno de los mayores desafíos ocurrió lejos de las cámaras. Como mamá, Carolina tuvo que estar fuera de casa durante varios días, algo que admite no siempre es fácil. “Estoy segura de que los dos paseos largos que he hecho desde que soy mamá y que más días he dejado a mis hijos fue hace dos años en La vuelta al mundo... y ahora que tuvimos que viajar. Siempre son diez o doce días de viaje, de grabación y de rodaje de todos los capítulos, pero vale la pena. A mí me encanta que Caracol me tenga en cuenta para estos proyectos, porque es también exigirte y sacarte un poco de la zona de confort, de lo que ya estás acostumbrada a hacer y de lo que la gente ya está acostumbrada a ver en ti. Entonces, cuando tienes la posibilidad de viajar, a mí que me ha tocado con dos humoristas diferentes, pues es conocerlos a ellos más, es interactuar con otro equipo de trabajo, es exigirte para hacer algo completamente distinto, y el resultado me tiene muy contenta, a todos nos tiene felices”.

Destaca el apoyo incondicional de su mamá y la corresponsabilidad que comparte con Lincoln Palomeque, el papá de sus hijos. Mantienen una comunicación constante para coordinar sus tiempos y asegurar el bienestar de Matías y Salvador: “Afortunadamente, tengo la ayuda de mi mamá. El papá de mis hijos es un papá muy presente, está con ellos siempre y siempre nosotros dos tenemos una gran comunicación, entonces tratamos de hablar todo el tiempo, para que cuando yo tenga que viajar él esté, y cuando él viaja yo estoy, que no se nos crucen las agendas, hasta ahora no nos ha pasado. Tenemos un apoyo y por eso los dos podemos seguir cumpliendo sueños, logrando metas, aprovechando esas oportunidades que nos da la vida. Mis hijos entienden que es el trabajo de la mamá. Obviamente Mati, que está más grandecito, lo entiende un poco más. Salva, que está más pequeñito, apenas está empezando a comprenderlo, pero también son tranquilos, son felices en su casa. Entienden también el trabajo de su papá. Son niños muy compresivos, muy inteligentes, entonces eso me genera también mucha tranquilidad. Hace dos años era más complejo, porque yo estaba en una diferencia de horario de 13 horas más, entonces hablaba con ellos una vez al día, en cambio esta vez estaba a una o dos horas de diferencia, entonces podía estar en contacto con ellos, aunque fuera por videollamada; entonces fue más fácil”.