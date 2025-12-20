¿Qué pasó con Andrés Juan, actor de ‘Paquita Gallego’?: “Tuve una distancia importante”

Durante varios años, Andrés Juan fue un rostro muy conocido en la televisión colombiana. Su participación en producciones como Yo amo a Paquita Gallego, Un ángel llamado azul, A mano limpia, Francisco el matemático, La dama de Troya, entre otras, lo convirtieron en una figura entrañable para el público mientras las oportunidades profesionales se multiplicaban. Sin embargo, ese reconocimiento masivo terminó influyendo en las decisiones que tomó años más tarde y que le dieron un giro a su vida. Con el tiempo, su nombre comenzó a desaparecer de los créditos televisivos, lo que llevó a muchos espectadores a preguntarse sobre su nueva vida.

¿Por qué Andrés Juan no volvió a la televisión?

Andrés Juan habló con Vea y reveló que decidió alejarse de las pantallas para enfocarse en aspectos de su vida que debido al ritmo del medio artístico, se volvían difíciles de mantener. Para el actor, ese nivel de dedicación comenzó a entrar en conflicto con su deseo de estar presente en la crianza de sus hijos y en la construcción de una vida familiar sólida. Ser padre dejó de ser solo un rol y se transformó en una prioridad innegociable.

“He estado un poco retirado de las pantallas, me dediqué mucho a mi familia, tuve una distancia importante porque quise dedicarle el tiempo a mis hijos y a mi mujer y desafortunadamente la gente que trabaja en el medio tiene una vida verdaderamente sacrificante", afirmó.

Fotografía por: Un ángel llamado Azul - Un ángel llamado Azul Andrés Juan en "Un ángel llamado Azul".

No tomó la decisión a la ligera ni por la falta de oportunidades, fue una elección consciente basada en prioridades. “Es un trabajo que implica muchos sacrificios, mucho tiempo, demasiada entrega y para mí ser padre era algo demasiado importante, no quería perderme ese tiempo con mis hijos, así que tomé distancia y me dediqué a otros negocios, otras actividades”, dijo.

No obstante, Andrés Juan no se ha alejado por completo de la actuación. Recientemente, hizo una aparición en una producción de Caracol Televisión que saldrá al aire el próximo año y que le permitió un breve regreso a la pantalla. Sin embargo, esta experiencia también le dejó claro que la manera de hacer televisión ha cambiado mucho en este tiempo.

“Estoy retirado hace mucho rato, he hecho algunas cosas, pero así de lleno desde hace como 10 años que no he vuelto a la actuación. Me parece una profesión un poquito mal agradecida. A la gente que trabaja en el medio le toca muy duro, porque tienen que pasar por trabajos esporádicos, llega mucha gente sin experiencia, la superficialidad, en fin, me parece muy raro cómo hoy en día se hacen las cosas”, agregó.

Con el paso del tiempo, el actor mira hacia atrás y reflexiona sobre la profesión que lo llevó a la fama, pero ahora con una mirada más crítica. “A mí la profesión me parece muy sabrosa, pero como todo, más allá del reconocimiento, la fama es pasajera. Ha cambiado mucho la forma en la que se trabaja, el profesionalismo con el que se hace las cosas, la entrega", dijo.

¿A qué se dedica actualmente Andrés Juan?

Lejos de los sets de grabación, Andrés descubrió en la arquitectura, su profesión, y el emprendimiento, nuevas pasiones que le han permitido forjar una estabilidad diferente. “Me he dedicado a mis negocios, con un grupo de trabajo, un parche muy sabroso, alrededor de la noche y la gastronomía. Me he dedicado a eso en todos estos últimos años. Soy arquitecto, entonces le he metido mucho tiempo a eso, es una pasión que me motiva a salir adelante por mis hijos y por mi esposa. Afortunadamente nos ha ido muy bien".

Ese cambio de prioridades marcó una de las decisiones más radicales y significativas de su vida. En el 2019, junto a su pareja y sus dos hijos, construyeron un microbús al que llamaron “La Matraca Family” y se lanzaron a la aventura de recorrer Suramérica. Partieron desde Bogotá, cruzaron el Putumayo y exploraron países como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

Actor de cine y televisión colombiano. Fotografía por: Liz Durán

Durante un año convirtieron la carretera en su hogar. La experiencia los llevó incluso a pasar la pandemia por el covid-19 en la Patagonia, donde estuvieron seis meses sin tener plena conciencia de lo que sucedía en el mundo, pues pasaron más de un mes sin señal ni teléfono. Para hacer posible esta aventura, priorizaron una educación basada en la convivencia, el viaje y el aprendizaje compartido:

“Tomamos la decisión con mi pareja de sacar los niños del colegio. Montamos un microbus y nos fuimos durante un año. Fue un momento muy bonito, porque volvimos a reconectarnos como familia que es realmente lo más importante, me pareció muy bonito poder compartir ese tiempo con mis hijos, fue una experiencia enriquecedora, además como pareja también fue muy bonito volver a mirarnos a los ojos y reconocer lo importante que es la familia”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Hoy, el actor mira hacia atrás con una mezcla de nostalgia y satisfacción: “Yo era muy rebelde, muy andariego, muy fiestero, la actuación me abrió muchas puertas, me mostró un mundo muy complejo, me dejó muy buenos amigos, me dejó viejos amores. A mis 50 años he aprendido a disfrutar cada momento de mi vida, de la mejor manera posible. Gracias a Dios me puedo dar el lujo de escoger, eso no significa que no vuelva a trabajar en esos proyectos, solo que no es mi motor, mi motor es mi familia".