Se entregó supuesto responsable de muerte de Valeria Vargas, exparticipante de ‘La Voz Kids’

El pasado fin de semana se registró un lamentable hecho en la carretera entre Armenia y Circasia cuando un vehículo atropelló a dos personas que estaban bajando material promocional de un camión, llevándolo al otro lado de la vía.

Las dos víctimas fallecieron tras la gravedad del fuerte impacto y fueron identificadas como Nicole Valeria Vargas, joven de 19 años, exparticipante de ’La Voz Kids’, estudiante de noveno semestre de Administración de negocios, y William Andrés Paipa, de 40 años. Los dos estaban laborando como parte de un evento que se desarrolló ese mismo día.

Posterior a la tragedia, la familia de la artista pidió ayuda para hallar al responsable de los hechos, ya que se sabía según material hallado en las cámaras de seguridad aledañas que habría huído del lugar.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, anunció una recompensa de 10 millones de pesos a quien contribuyera a localizar al responsable. Luego, la recompensa ascendió a 20 millones de pesos.

Este jueves 26 de febrero se dio a conocer que el supuesto responsable de los hechos acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, y lo hizo junto a su abogado.

Así las cosas, el mencionado individuo estará vinculado a la investigación en torno a los hechos.

¿Quién era Nicole Valeria Vargas?

Nicole Valeria Vargas Gómez era una joven universitaria y cantante que contaba en su cuenta de Instagram sus actividades alrededor de la música. Participó en La Voz Kids en la edición 2019, conducida por Alejandro Palacio.

En aquel entonces tenía 12 años. Una vez salió de la competencia, continuó cultivando su talento artístico y alternó luego, sus estudios universitarios con su participación en distintos festivales del Eje Cafetero.

