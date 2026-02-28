Shakira regresa a vivir a España tras 3 años de abandonar el país luego de romper con Piqué

En abril del 2023 Shakira retornó a Miami, junto a sus hijos Milan y Sasha, tras vivir uno de los periodos más difíciles de su vida. En junio del 2022 había anunciado su separación de Piqué, el padre de los niños y en las semanas siguientes se destapó una ola de información que confirmaba que la razón de la ruptura no era otra que la infidelidad del exfutbolista con la pasante Clara Chía, que llevaba meses.

El tiempo, que lo cura todo, según el adagio popular, ha transcurrido y Piqué sigue con su joven novia, mientras Shakira brilla más que nunca y al parecer, se ha dado una nueva oportunidad en el amor con su ex Antonio de la Rúa.

Según algunas informaciones el tono fuerte e incluso hostil que había marcado su relación con el padre de sus hijos desde la separación también ha cambiado y ahora hablan cordialmente.

¿Por qué Shakira volverá a vivir a España?

En ese ambiente, la colombiana regresará a vivir en España, el país donde estuvo radicada por casi una década y donde nacieron sus hijos. Su regreso a Europa será en septiembre y ya se encontraría buscando casa, todo eso según anticipó Leticia Requejo en el programa de Tele 5, ‘El tiempo justo’.

Todo indica que la barranquillera se radicará temporalmente en Madrid y no en Barcelona, donde vivió entre 2011 y el 2023, ya que decidió que la capital española será su sede de operaciones, mientras realiza sus presentaciones en ese país y el resto de Europa.

El programa también ha dicho que la artista no tiene preferencias o exigencias extrañas a la hora de escoger la que será su casa por varios meses. “Ninguna condición a la hora de buscar residencia...”

“Empezará una gira de conciertos que se centrará únicamente en la capital, hará una residencia en la capital”, mencionó la periodista.

Shakira también dará un concierto en Madrid mientras esté en la ciudad. Recordemos que hace 7 años dio el ultimo concierto en esa ciudad, en la ceremonia de clausura de la Copa Davis 2019, en la Caja Mágica. Anteriormente, se había presentado el 3 de julio de 2018,como parte de la gira El Dorado World Tour.

