Christian Nodal habló de Pepe Aguilar: “no me lo imaginaba como suegro”

El 24 de julio del año pasado, los intérpretes de Dime cómo quieres unieron sus vidas en matrimonio, en medio de la controversia por una presunta infidelidad de Nodal hacia Cazzu, madre de su primogénita. Semanas antes, el mexicano y la argentina aún se dejaban ver juntos, por lo que para muchos resultó sorpresivo que Nodal se casara con Ángela en tan poco tiempo.

La hija de Pepe Aguilar y el intérprete de música regional mexicana han compartido muestras de cariño tanto en redes sociales como en eventos públicos, demostrando lo enamorados que están y enfrentando las críticas que han surgido en torno a su relación. Estas reacciones se intensificaron luego de que Cazzu revelara que se enteró del romance a través de los medios de comunicación.

¿Cómo es Pepe Aguilar como suegro?

Pepe Aguilar, es una de las figuras más respetada de la música ranchera. El padre de Ángela Aguilar es conocido por su postura crítica sobre ciertos aspectos del género. Esto ha generado especulaciones sobre una supuesta rivalidad con Nodal, uno de los artistas del género más jóvenes de México. Las comparaciones entre ambos músicos, junto con sus diferencias generacionales, han alimentado los rumores, especialmente en redes sociales.

No obstante, ambos se han encargado de desmentir esa información a través de varias entrevistas. En unas declaraciones retomadas por Radio Fórmula, el intérprete de Adiós amor, se refirió a si en algún momento contempló que Pepe Aguilar fuera su suegro:

“Pues, la verdad, es que no, o sea, no me lo imaginaba como suegro, ¿verdad?, pero sí me imaginaba tener una estrecha relación con él, porque siempre hubo un vínculo bueno entre él y yo, siempre que nos topamos en premios o lo que sea, había mucho respeto, mucho cariño”, aseguró, dejando en claro que, incluso antes de ser pareja de Ángela Aguilar, ya sentía una admiración por él, principalmente por la música.

Ambos, señala Nodal, tienen mucho en común, por lo que ha sido más fácil tener una buena relación entre ellos: “aparte le interesa mucho el regional mexicano, es una persona que le ha hecho discos a diferentes intérpretes de regional mexicano, es una persona que ha representado por mucho tiempo la cultura del mariachi, la charrería, los caballos y demás y siempre hubo como una conexión por ese vínculo”, agregó.

El artista de 26 años aseguró que, aunque siempre tuvo en sus planes tener una gran amistad con Pepe, quien ha sido un referente en su vida artística, nunca pensó en hacer parte de su familia. Sin embargo, ha sido una etapa que ha aprovechado. “Sí me imaginaba porque me invitaba a hacer diferentes cosas y bueno, los dos andamos trabajando y nunca se daba la cuestión, pero sí, yo creo que sí me imaginaba como tener un vínculo de amistad, o profesionalmente, sí, ahora, de suegro no, pero lo estamos disfrutando también”.