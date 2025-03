Claudia Bahamón padece secuelas de reciente intervención quirúrgica y pide ayuda

Claudia Bahamón es una presentadora huilense, que se ha convertido en una de las favoritas del público televidente. Su carisma, empatía, belleza y la manera en que interactúa con los participantes de ‘Masterchef Celebrity’, formato que ha presentado desde sus inicios, le han valido millones de seguidores que están pendientes de su vida y trayectoria.

Bahamón usualmente publica en sus redes sus experiencias en el set, sus consejos de belleza y sus acciones en pro de la naturaleza y el planeta, en general. Recordemos que Bahamón es una activista que participa en eventos relacionados con la conservación del ambiente.

Ahora ha usado su Instagram para compartir una situación que la tiene preocupada y que viene padeciendo desde noviembre pasado.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón?

“En noviembre me operaron y me sacaron la vesícula, me dijeron que la vida seguía como si nada, pero al parecer el tema de la digestión es complejo. Todo me cae mal (náuseas, diarrea, acidez, malestar general)”, comenzó revelando la conductora que padece de esta molestia por lo menos dos veces al mes.

“He pensado que es un virus, pero se repite todo esto al menos cada dos semanas; y hoy me dijeron que ya estaba deshidratada mal. Esta cirugía parece que es más común de lo que imaginé, pero necesito entender cómo manejar la vida, después de sacar de mi cuerpo la vesícula”, mencionó Claudia que luego lanzó una pregunta en la que pide ayuda para no seguir mortificada con su situación intestinal. “¿Qué hago para que no todo me caiga mal?”

Pese a sus malestares, Claudia Bahamón continúa presentando la décima temporada del reality culinario que este año tiene dentro de sus participantes a Rodrigo Candamil, Andrea Guzmán, Valentina Taguado, Yesenia Valencia, Patricia Grisales, David Sanín, René Higuita, Julián Zuluaga, entre otros.

EN el rol de jurados repiten Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes dan la bienvenida a Belén Alonso, cocinera mexicana que remplaza a Adria Marina, quien no estará en esta etapa del show de cocina de RCN, que estará al aire una vez termine la segunda temporada de ‘La Casa de los famosos’.

