Adria Marina se refirió a Belén Alonso, su remplazo en ‘Masterchef Celebrity’

Aunque apenas comenzó al aire el reality de RCN ‘La Casa de los famosos’, que lleva pocos episodios al aire, ya el canal decidió revelar todo sobre lo que será el formato culinario que suele estrenarse cuando el polémico producto de convivencia se acaba.

Se trata de ‘MasterChef Celebrity’, que se convierte en el producto de este tipo más estable que ha tenido esa señal. El concurso donde más de 20 famosos se enfrentan por una millonaria cifra de dinero, que este año aún no se ha revelado de cuánto será, ya tiene sus participantes y jurados.

Se sabe que el reality de cocina ya está en proceso de grabación y por ello, a diario se vería a sus talentos llegar muy temprano a grabar. Un vez más Claudia Bahamón será la anfitriona y los jurados Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch repiten en la tarea de juzgar las preparaciones de los aprendices.

Una mexicana remplaza a Adria Marina en ‘Masterchef Celebrity’

En el 2023, el tercer juez fue el chileno Christopher Carpentier, quien renunció y no estuvo en la temporada del 2024. Pese a que Carpertier sigue en nuestro país, donde tiene un prestigioso local y es imagen de varias marcas, prefirió no estar entre otros aspectos porque priorizó su salud y no le alcanzaba el tiempo para grabar, como tampoco quería someterse a estrés adicional.

Su remplazo fue la mexicana Adria Marina, sin embargo para este 2025, ella no estará. La noticia de su ausencia no fue muy bien recibida por los cibernautas que la acogieron y en sus mensajes pedían su regreso.

RCN anunció la semana pasada que la silla de Adria la ocupará una paisana suya llamada Belén Alonso, y quien tiene amplia trayectoria no solo como chef, sino como jurado de este tipo de formatos.

¿Quién es Belén Alonso, la nueva jurado de ‘MasterChef Celebrity?

Belén, es nacida en Ciudad de México, tiene 50 años y estudió en la escuela de cocina Cordon Bleu en París, luego regresó a su país y estudió licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana. En pantalla ha sido juez de Top Chef y se sabe que tiene una amistad estrecha con Carmen Villalobos, quien ha sido presentadora de este reality.

“Terminé de estudiar y me ofrecieron trabajo, pero mi mamá fue por mí, no me dejó quedar. Al final regresé a México, a mi papá le daba mucha pena decir que tenía una hija cocinera, y me decía que tenía que estudiar una carrera de verdad, fue entonces que estudié Nutrición”, reveló en entrevista con Univisión, hace un tiempo Belén.

Justo cuando se hizo oficial su participación en ‘MasterChef’ la cocinera publicó un mensaje donde se dejaba ver junto a sus dos compañeros de pantalla. “Un gran décimo aniversario, feliz de estar en @masterchefcelebrityco, una gran responsabilidad y una dicha. Gracias @canalrcn por la oportunidad y gracias a mi nueva familia adoptiva, que son puro ❤️ @claudiabahamon @jorge.rausch @nicodezubiria, ya los quiero harto, como diríamos en México. Súper casting y lleno de talento, será un gusto compartir cocina y sabores con todos ustedes (…) a darle con todo, no se lo pierdan”, escribió en un mensaje, que respondió prontamente la jurado saliente, dejando al descubierto que además de colegas, se siguen en las redes y son cercanas.

Podrías leer: Exparticipante de ‘MasterChef’ tiene cáncer. “Tengo miedo”

¿Qué le dijo Adria Marina a Belén Alonso?

Inicialmente Adria respondió con cariñoso emoticones. Luego Belén de vuelta escribió: “Adria Marina sé que será un lugar difícil de llenar, pero lo hago con mucho cariño. Gracias y te súper quiero y súper admiro mi Adria adorada”, expresó la nueva juez.

Adria escribió de nuevo y esta vez fue más extensa: ”Mi chef Belén Alonso, todo lo bonito para ti con la familia de MasterChef Celebrity Colombia, tan espectacular. ¡Y los colombianos, que son lo más hermoso!”, escribió Adria.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento y la farándula