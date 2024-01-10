Claudia Lozano estuvo al borde de la muerte. Está viva de milagro: “los días eran de dolor”

Hace varias semanas trascendió que la salud de la modelo presentadora Claudia Lozano estaba enfrentando delicados quebrantos de salud que además de mantenerla en incapacidad laboral pusieron en peligro su salud. Se sabía que había sido sometida a una delicada cirugía y luego, que estuvo en la unidad de cuidados intensivos por varios días.

Ahora ha sido la misma Claudia Lozano quien ha hablado de lo que le sucedió. Fue en ‘La red’ de Caracol que la antioqueña se refirió al padecimiento que la llevó a someterse a cinco cirugías y a un dolor muy fuerte. Su testimonio fue tan emotivo que la llevó a las lágrimas al recordar el sufrimiento que experimentó.

La modelo contó que estaba bien en sus jornada de trabajo, pero un día un fuerte dolor la levó a urgencias, sin imaginar lo que vendría después.

“Dos meses de dolor, de tristeza. Fue de un momento a otro la verdad. Yo estaba trabajando, estaba aquí en el Canal Caracol, y estaba supuestamente bien. Al día siguiente de trabajar, me da un fuerte dolor abdominal y me tocó ir a la clínica”, dijo en La Red.

Claudia Lozano, de ‘Noticias Caracol’ habla del terrible dolor que padeció

Enseguida indicó que allí la situación se tornó más grave: “No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”.

Lozano indicó que estuvo mes y medio en la Unidad de Cuidados Intensivos porque su abdomen estaba bastante complicado por cuenta de una filtración: “Tenía una filtración de sangre dentro del abdomen. El abdomen estaba lleno de sangre; tenía tres litros de sangre acumulada”.

También contó que debido a que acudió con prontitud a emergencias sobrevivió, ya que de haber esperado no lo hubiera logrado. Después de ser intervenida y limpiarle el abdomen, en un procedimiento que duró más de siete horas, entró en la mencionada Uci. “Es un milagro médico. Me sometí a cinco cirugías”, dijo la modelo que enfrentaría otras complicaciones en su salud y nuevas cirugías:“De un momento a otro me dio una trombosis. Después me dio una infección. Tocó ingresar nuevamente a cirugía. Todos los días eran de intenso dolor”.

La presentadora también se refirió al dolor que se había vuelto habitual en el ella por cuenta de la endometriosis que sufre desde hace mucho tiempo: “Ha hecho bastantes cosas dolorosas en mí, pero ahora que estuve en UCI yo le decía a Dios que estaba cansada de sentir tanto dolor. ‘Ya no quiero más, ya es justo’. Me ha pasado demasiado. No quiero más…”, dijo Claudia, visiblemente agotada por mucho tiempo experimentado dolor, pero también agradecida por la recuperación en la que su familia ha estado apoyándola.“Me di cuenta de que esto es un ratico. Soy un milagro, y este milagro se va a disfrutar la vida”.

