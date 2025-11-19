Miss Jamaica sigue en cuidados intensivos tras caída: “no está tan bien como esperábamos”

El 19 de noviembre, durante uno de los habituales desfiles del reinado Miss Universo en Tailandia la candidata de Jamaica, Gabrielle Alexis Henry, realizaba la pasarela en traje de noche ante el jurado y el público, cuando cayó del escenario.

Inmediatamente, el evento se suspendió momentáneamente, las luces se apagaron y Raúl Rocha, propietario del concurso, junto a Nawat Itsaragrisil, representante del mismo en Tailandia, corrieron a ayudar a la reina, que estaba lastimada y se le dificultaba ponerse de pie.

Gabrielle, modelo y oftalmóloga de profesión de 28 años, recibió los primeros auxilios y luego salió del salón en una camilla y trasladada de emergencia al Hospital Paolo Rangsit, en Bankokg.

Hasta el viernes 21 se pensaba que la modelo estaba estable y mejorando y sería cuestión de reposo. Hay que anotar que obviamente, la representante jamaiquina no pudo estar en la ceremonia de coronación el jueves 20 en la noche, en la que fue coronada la Miss México, Fátima Bosch.

“Me gustaría compartir con la familia de Miss Universe que se preocupa por la salud de nuestra Miss Universe Jamaica, que a las 12:00 am., hora de Bankokg, acabo de salir del hospital donde está siendo atendida. Estuve ahí con ella y su familia, y afortunadamente, no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención“, había reportado Rocha sobre la salud de la candidata.

Piden oraciones por Miss Jamaica que sigue en la UCI

Ahora es la familia de Gabrielle quien reporta que la salud de la joven no está como creían. “Esta es una actualización oficial con respecto a la condición médica de la Dra. Gabrielle ‘Gabby’ Henry, quien permanece hospitalizada en Tailandia. Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, que actualmente se encuentra en Tailandia con su madre, Maureen Henry, aconsejó a la organización sobre los últimos acontecimientos”, declararon el viernes 21 de noviembre mediante un comunicado emitido por la organización de Miss Universo Jamaica.

“Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”, dijo su hermana a la organización.

De acuerdo con el diagnóstico, Gabrielle tendrá que ‘permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días’, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada”.

Debido a la delicada situación de la reina, la Organización de Miss Universo Jamaica pidió oraciones por su recuperación de Gabriella.“Durante este momento profundamente difícil, la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones. También alentamos a los amigos, seguidores y buenos deseos en todo el mundo a unirse para levantarla en amor, fuerza y esperanza”.

De igual manera solicitaron discreción. “Respetuosamente pedimos al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar mayor angustia a la familia. Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos amablemente que continúe la compasión, sensibilidad y privacidad mientras la familia navega por este periodo difícil”, sentenciaron.

