Concierto de Alejandro Fernández en Medellín: horarios, artista invitada y más

Esta noche, la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ recibirá en la Plaza de Toros La Macarena a Alejandro Fernández, intérprete de canciones como Me dediqué a perderte, Mátalas, Hoy tengo ganas de ti y Si tú supieras con su gira ‘De Rey a Rey’ que rinde homenaje a su padre, Vicente Fernández, interpretando algunas de las canciones más queridas del “Charro de Huentitán” junto con sus propios éxitos.

“No estoy tratando de mejorar las canciones de mi padre, sino más bien renovarlas y como es un tesoro, una herencia que nos está dejando mi padre, las quiero hacer también mías”, dijo el cantante en una entrevista con EFE.

¿A qué hora es el concierto de Alejandro Fernández en Medellín?

Las puertas de La Macarena serán abiertas a las 5:00 p.m. Antes de la presentación del hijo del ‘Charro de Huentitán’, los fanáticos disfrutarán del show de un DJ invitado y de Camila Fernández, hija del artista y nieta de Vicente Fernández, quien también heredó la vena artística.

A través de sus redes sociales, Camila aseguró que se siente orgullosa de poder compartir escenario con su papá: “Nada se compara con el sentimiento de compartir el escenario contigo pa, gracias por esta gira que voy a llevar siempre en el cora”.

El concierto de “El Potrillo” está programado para comenzar a las 10:00 p.m. En las últimas horas se viralizó un video del cantante llegando a la capital antioqueña. Sus fanáticos han expresado su emoción por su llegada.

Setlist del concierto de Alejandro Fernández

Según la cuenta de Instagram de Conciertos de Colombia, estas serán las posibles canciones que el artista interpretará esta noche.

