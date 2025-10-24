Concierto de Shakira en Cali: a qué hora inicia, a qué hora acaba, setlist y más

Este fin de semana, Shakira regresa nuevamente a Colombia para brindar dos nuevos conciertos, esta vez en Cali, durante su gira Las mujeres ya no lloran world tour. Aunque inicialmente iba a realizar solo un concierto, debido a la alta demanda de boletas la artista sumó una nueva fecha.

¿A qué hora comienza el concierto de Shakira en Cali?

La apertura de puertas en el Estadio Pascual Guerrero será a las 4:00 p.m. Hasta el momento, el concierto está programado para comenzar sobre las 9:00 p.m., con la presentación del Grupo Niche. En cuanto a la duración del show, generalmente, la intérprete de Pies descalzos dura entre dos y dos horas y media interpretando sus éxitos clásicos y sus más recientes temas.

De acuerdo con Luis Javier Burgos, productor general del concierto en Cali, “podríamos decir que es uno de los montajes más grandes que se han realizado este año en el mundo. El escenario principal alcanza una altura de 26 metros, convirtiéndose en uno de los más altos construidos en Colombia, con un diseño estructural de alta ingeniería que garantiza la seguridad y el impacto visual característicos de esta gira mundial”.

Setlist de Shakira para su concierto en Cali

Aunque no es confirmado, La FM listó las posibles canciones que la barranquillera interpretaría durante sus dos presentaciones en la capital de la salsa.

Estoy Aquí.

Antología.

Las de la intuición.

Te felicito.

La Tortura.

Hips Don’t Lie.

Chantaje.

Monotonía.

Acróstico.

Waka Waka.

Girl Like Me.

TQG.

Loca.

Suerte.

Loba.

Pies Descalzos.

BZRP Music Sessions.

La Bicicleta.

Además, la artista compartirá escenario con el legendario Grupo Niche. En una entrevista con El País, los integrantes de la agrupación expresaron su emoción por compartir tarima con Shakira. “Hemos tenido grandes invitaciones por parte de Karol G, Carlos Vives, Fonseca, Juliana, y llegar al punto de abrirle a Shakira, significa que las cosas se están haciendo mejores. No te puedes imaginar el orgullo y la satisfacción que uno siente con Shakira interpretando por lo menos un pedacito”, dijo Fito Echeverría.

Los artistas no revelaron muchos detalles de cómo será su presentación con la intérprete del Waka Waka. “En su momento, ella decidirá cuál. Eso ya está dicho, pero por aquello de las sorpresas, no puedo decir”.