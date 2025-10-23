Concierto Feria de Manizales 2026: Estos son los artistas confirmados

Del 3 al 11 de enero de 2026, Manizales vivirá una de las celebraciones más tradicionales y representativas de Colombia, reconocida por su mezcla única de arte, música, cultura y folclor. Cada enero, la ciudad se llena de vida con la llegada de miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales, que quieren disfrutar de desfiles, conciertos, exposiciones, el Reinado Internacional del Café y las emocionantes corridas taurinas, entre muchas otras actividades. Pero más allá de la diversión, esta feria impulsa el comercio local y resalta la identidad manizaleña, un verdadero símbolo de hospitalidad, alegría y tradición.

Programación Feria de Manizales 2026: Artistas que se presentará en la Plaza Bolívar

Durante nueve días de celebración, la Plaza de Bolívar volverá a llenarse de energía con los mejores artistas, resaltando por qué esa ciudad es un símbolo de alegría, cultura y conexión.

“Tenemos artista internacional grande, los mejores nacionales de varios géneros: vamos a tener vallenato, tropical, urbano-reguetón, una música especial internacional y música popular. El concierto va a ser espectacular”, dijo Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.

El 10 de enero de 2026, el Estadio Palogrande vivirá una noche que reunirá a lo mejor del talento nacional y latinoamericano con artistas como:

Carlos Vives

Silvestre Dangond

Blessd

Calibre 50

Giovanny Ayala

Hamilton

Artistas de la Feria de Manizales. Fotografía por: Cortesía

Otros conciertos de la Feria de Manizales 2026

Domingo 4 de enero: Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos.

Lunes 5 de enero: Pregón con Sebastián Yatra.

Martes 6 de enero: Plancha y sinfónica con la Orquesta Sinfónica de Caldas y Tormenta.

Miércoles 7 de enero: Popular con Alzate y Jhonny Rivera.

Jueves 8 de enero: Urbano con Andy Rivera y Dálmata.

Viernes 9 de enero: Los Inquietos del Vallenato y Binomio de Oro.

Entre la programación figuran otros eventos como el Festival Gospel, Hip Hop, Rock, DJ’s salseros y de orquestas, así como actividades relacionadas con trova, boleros, tunas y otros géneros. Además, habrá espacios especiales en barrios y veredas.

La feria también contará con una variedad de actividades deportivas, como downhill urbano, competencias de carros de balineras, motovelocidad y un circuito ciclista. Esto refuerza su esencia como un evento que combina cultura, deporte y turismo de manera integral.