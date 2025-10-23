Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Concierto Feria de Manizales 2026: Estos son los artistas confirmados

La Feria de Manizales llega a su 69ª edición y, como cada año, la Plaza de Bolívar será el escenario donde los cantantes se presentarán de manera gratuita.

Por Redacción Vea
23 de octubre de 2025
La Feria de Manizales llega a su 69ª edición y, como cada año, la Plaza de Bolívar será el escenario donde los cantantes se presentarán de manera gratuita.  o a miles de visitantes por su seguridad, organización e impacto económico.
Fotografía por: Feria de Manizales

Del 3 al 11 de enero de 2026, Manizales vivirá una de las celebraciones más tradicionales y representativas de Colombia, reconocida por su mezcla única de arte, música, cultura y folclor. Cada enero, la ciudad se llena de vida con la llegada de miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales, que quieren disfrutar de desfiles, conciertos, exposiciones, el Reinado Internacional del Café y las emocionantes corridas taurinas, entre muchas otras actividades. Pero más allá de la diversión, esta feria impulsa el comercio local y resalta la identidad manizaleña, un verdadero símbolo de hospitalidad, alegría y tradición.

Programación Feria de Manizales 2026: Artistas que se presentará en la Plaza Bolívar

Durante nueve días de celebración, la Plaza de Bolívar volverá a llenarse de energía con los mejores artistas, resaltando por qué esa ciudad es un símbolo de alegría, cultura y conexión.

“Tenemos artista internacional grande, los mejores nacionales de varios géneros: vamos a tener vallenato, tropical, urbano-reguetón, una música especial internacional y música popular. El concierto va a ser espectacular”, dijo Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.

Vínculos relacionados

Premios Billboard 2025: dónde verlos en vivo, a qué hora e invitados
Shakira estrenó nueva versión de ‘Hips don’t lie’ con Beéle y Ed Sheeran. Así suena
Conciertos de Alejandro Fernández en Colombia: fechas, ciudades, ‘setlist’ y más
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

El 10 de enero de 2026, el Estadio Palogrande vivirá una noche que reunirá a lo mejor del talento nacional y latinoamericano con artistas como:

  • Carlos Vives 
  • Silvestre Dangond 
  • Blessd 
  • Calibre 50 
  • Giovanny Ayala 
  • Hamilton 
Artistas de la Feria de Manizales.

Artistas de la Feria de Manizales.

Fotografía por: Cortesía

Otros conciertos de la Feria de Manizales 2026

  • Domingo 4 de enero: Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos. 
  • Lunes 5 de enero: Pregón con Sebastián Yatra. 
  • Martes 6 de enero: Plancha y sinfónica con la Orquesta Sinfónica de Caldas y Tormenta. 
  • Miércoles 7 de enero: Popular con Alzate y Jhonny Rivera. 
  • Jueves 8 de enero: Urbano con Andy Rivera y Dálmata. 
  • Viernes 9 de enero: Los Inquietos del Vallenato y Binomio de Oro. 

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Entre la programación figuran otros eventos como el Festival Gospel, Hip Hop, Rock, DJ’s salseros y de orquestas, así como actividades relacionadas con trova, boleros, tunas y otros géneros. Además, habrá espacios especiales en barrios y veredas.

La feria también contará con una variedad de actividades deportivas, como downhill urbano, competencias de carros de balineras, motovelocidad y un circuito ciclista. Esto refuerza su esencia como un evento que combina cultura, deporte y turismo de manera integral.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Feria de Manizales

Feria de Manizales 2026

Programación Feria de Manizales

Concierto Feria de Manizales

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.