Concierto de Camila en Bogotá: Horario, cuánto dura, canciones y más

Camila es una de las bandas pop más destacadas de México y Latinoamérica. Se formó en 2005 gracias a Mario Domm (vocalista y productor), Pablo Hurtado (guitarrista) y Samo Parra (cantante). Su estilo romántico rápidamente ganó el corazón del público con baladas y una fusión de pop, rock y toques de música latina. Su álbum debut, Todo cambió los lanzó a la fama con temas como Abrázame y Coleccionista de canciones. Sus éxitos como Mientes y Aléjate de mí les valieron premios Grammy Latino y Billboard. En 2013, Samo inició su carrera en solitario, pero en 2024 los tres artistas sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su regreso a los escenarios con el Regresa Tour 2025.
¿A qué hora comienza el concierto de Camila en el Movistar Arena y cuánto dura?
Para celebrar dos décadas de trayectoria musical, los tres artistas llegan esta noche al Movistar Arena en Bogotá. “Estamos muy emocionados de volver a los escenarios los tres juntos y de compartir con todos nuestros seguidores nuestra música, la música de todos ustedes”, expresaron los artistas en un reciente concierto.
La apertura de puertas del Movistar Arena será a las 6:00 p.m. Shaira, la cantante colombiana, será quien abra el concierto de los artistas mexicanos a las 8:15 p.m. Y, finalmente, la banda está programada para que comience su show a las 9:30 p.m. y tendrá una duración de aproximadamente 2 horas, donde el público podrá interpretar sus canciones más exitosas y, por supuesto, los nuevos temas que han lanzado desde que se volvieron a unir.
Setlist del concierto de Camila en Bogotá
A continuación, la lista de canciones que, posiblemente, y según “Conciertos Colombia” interpretará Camila en su concierto de esta noche en el Movistar Arena en Bogotá y que también sería la misma para sus presentaciones en Medellín este 26 de septiembre y en Cali el 27.
- “Incendio”
- “Mientes”
- “Fugitivos”
- “Abrázame”
- “Me voy” / “Dejarte amar” / “Maya”
- “Yo quiero”
- “El resto de mi vida”
- “Bésame”
- “120”
- “Entre tus alas”
- “Perderte de nuevo” / “Sin tu amor” / “Restos de abril”
- “Nada” / “Me da igual” / “Me bastó”
- “De mí”
- “Por si me vuelves a querer”
- “Diamantes y amaranto”
- “Corazón en coma”
- “En cambio no”
- “Sin ti”
- “Decidiste dejarme”
- “Perdón”
- “Aléjate de mí”
- “Coleccionista de canciones”
- “Solo para ti”
- “De qué me sirve la vida”
- “Todo cambió”
- “Regresar”
Recomendaciones para el concierto de Camila en Bogotá
Para quienes vayan a asistir al concierto, la producción hace una serie de recomendaciones para tener en cuenta:
- Usar transporte público para llegar al Movistar Arena.
- Llegar con los amigos y cuidar sus pertenencias.
- Por seguridad, habrá requisa en la entrada.
- está prohibida la entrada a menores de edad.
- No se tolera ningún acto de discriminación ni actos de violencia en contra de ningún asistente.
- Llegar temprano para disfrutar el show.