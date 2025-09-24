Concierto de Camila en Bogotá: Horario, cuánto dura, canciones y más

Camila es una de las bandas pop más destacadas de México y Latinoamérica. Se formó en 2005 gracias a Mario Domm (vocalista y productor), Pablo Hurtado (guitarrista) y Samo Parra (cantante). Su estilo romántico rápidamente ganó el corazón del público con baladas y una fusión de pop, rock y toques de música latina. Su álbum debut, Todo cambió los lanzó a la fama con temas como Abrázame y Coleccionista de canciones. Sus éxitos como Mientes y Aléjate de mí les valieron premios Grammy Latino y Billboard. En 2013, Samo inició su carrera en solitario, pero en 2024 los tres artistas sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su regreso a los escenarios con el Regresa Tour 2025.

¿A qué hora comienza el concierto de Camila en el Movistar Arena y cuánto dura?

Para celebrar dos décadas de trayectoria musical, los tres artistas llegan esta noche al Movistar Arena en Bogotá. “Estamos muy emocionados de volver a los escenarios los tres juntos y de compartir con todos nuestros seguidores nuestra música, la música de todos ustedes”, expresaron los artistas en un reciente concierto.

La apertura de puertas del Movistar Arena será a las 6:00 p.m. Shaira, la cantante colombiana, será quien abra el concierto de los artistas mexicanos a las 8:15 p.m. Y, finalmente, la banda está programada para que comience su show a las 9:30 p.m. y tendrá una duración de aproximadamente 2 horas, donde el público podrá interpretar sus canciones más exitosas y, por supuesto, los nuevos temas que han lanzado desde que se volvieron a unir.

Setlist del concierto de Camila en Bogotá

A continuación, la lista de canciones que, posiblemente, y según “Conciertos Colombia” interpretará Camila en su concierto de esta noche en el Movistar Arena en Bogotá y que también sería la misma para sus presentaciones en Medellín este 26 de septiembre y en Cali el 27.

“Incendio” “Mientes” “Fugitivos” “Abrázame” “Me voy” / “Dejarte amar” / “Maya” “Yo quiero” “El resto de mi vida” “Bésame” “120” “Entre tus alas” “Perderte de nuevo” / “Sin tu amor” / “Restos de abril” “Nada” / “Me da igual” / “Me bastó” “De mí” “Por si me vuelves a querer” “Diamantes y amaranto” “Corazón en coma” “En cambio no” “Sin ti” “Decidiste dejarme” “Perdón” “Aléjate de mí” “Coleccionista de canciones” “Solo para ti” “De qué me sirve la vida” “Mientes” “Todo cambió” “Regresar”

Recomendaciones para el concierto de Camila en Bogotá

Para quienes vayan a asistir al concierto, la producción hace una serie de recomendaciones para tener en cuenta: